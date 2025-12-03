جولة ميدانية موسعة.. استجابة فورية لشكاوى سكان المنطقة الشمالية بمدينة بدر

قام المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر في استجابة فورية لشكاوى سكان المنطقة الشمالية بجولة ميدانية موسعة بالمنطقة للوقوف على طبيعة المشكلات وتحقيق التدخل السريع لحلها على أرض الواقع وذلك بحضور الإدارات المعنية بالجهاز.

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات و المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق بضرورة تحسين مستوى الخدمات داخل المدن الجديدة.

وخلال الجولة وجّه رئيس الجهاز بسرعة رفع الإشغالات ومعالجة مشكلات الإنارة ورفع المخلفات وإعادة الانضباط للمنطقة مؤكدًا أن الجهاز يتعامل مع شكاوى المواطنين بمنتهى الجدية ووفق آلية التدخل الفوري

وأكد رئيس الجهاز أن العمل مستمر لحين الانتهاء من جميع الملاحظات الواردة من السكان مشدداً على استمرار حملات المتابعة اليومية لتحقيق بيئة نظيفة ومنظمة تليق بأهالي مدينة بدر.