نتيجة منتخب مصر والكويت | رسائل تحفيزية ونقد لاذع.. بشير التابعي يفجّر تصريحات قوية بعد التعادل
كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة
نتيجة منتخب مصر والكويت .. «عبدالجليل» يُهاجم الفراعنة: اللاعبون «مبطّلين كورة» والتعادل مُحبط
لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف
دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور
ساعات تفصل سوهاج عن انطلاق الانتخابات.. 550 مقرًا انتخابيًا لاستقبال أكثر من 3 ملايين ناخب
123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر
خبيرة طاقة تحذّر: أكثر من شباك في أوضة واحدة يؤدي للانفصال أو تعدّد الزواج | فيديو
إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك
نتيجة منتخب مصر والكويت .. «شبانة»: الاستهتار وغياب الانضباط وراء التعادل
لن نتخذ جانبًا بين اليابان والصين.. رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بضرورة الاعتذار إلى كوريا الشمالية
جولة ميدانية موسعة.. استجابة فورية لشكاوى سكان المنطقة الشمالية بمدينة بدر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

قام المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر في استجابة فورية لشكاوى سكان المنطقة الشمالية بجولة ميدانية موسعة بالمنطقة للوقوف على طبيعة المشكلات وتحقيق التدخل السريع لحلها على أرض الواقع وذلك بحضور الإدارات المعنية بالجهاز.

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات و المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق بضرورة تحسين مستوى الخدمات داخل المدن الجديدة.

وخلال الجولة وجّه رئيس الجهاز بسرعة رفع الإشغالات ومعالجة مشكلات الإنارة ورفع المخلفات وإعادة الانضباط للمنطقة مؤكدًا أن الجهاز يتعامل مع شكاوى المواطنين بمنتهى الجدية ووفق آلية التدخل الفوري 

وأكد رئيس الجهاز أن العمل مستمر لحين الانتهاء من جميع الملاحظات الواردة من السكان مشدداً على استمرار حملات المتابعة اليومية لتحقيق بيئة نظيفة ومنظمة تليق بأهالي مدينة بدر.

مدينة بدر المنطقة الشمالية الإسكان المجتمعات العمرانية المدن الجديدة

