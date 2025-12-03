بدء اجتماع حقوق الإنسان بالشيوخ لمناقشة خطة عمل اللجنة

بدأ، اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ووفقا لما ورد في نص اللائحة الداخلية للجنه ، تختص اللجنة بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

ومناقشه تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان. والعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة،الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى، رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم ،حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ،الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.