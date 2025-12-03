هيثم شعبان: مدربون فى الدوري "ماشين بالمشايخ والأعمال "

كشف هيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، عن تعرضه لظلم تحكيمي عندما كان مديرا فنيا لفريق طلائع الجيش.

وقال شعبان في تصريحات مع سهام صالح مقدمة برنامج الكلاسيكو على قناة اون: اوسكار ظلم الحكام بكل تأكيد.. ووقف بعض الحكام الكبيرة ومستوى الحكام هذا الموسم ليس الأفضل.

وأضاف: الحكم حمادة القلاوي زعلان منه وخسرت 4 بونط من حكام معندهمش خبرة في الدوري الممتاز .

المدربون ماشيين بالمشايخ

وتابع: اسمع أن هناك مدربين بيروحوا لشيوخ لما بتكون الأمور واقفة ومعاندة معاه، سمعت بشكل مفصل.

وواصل: المدرب بيجيب شيخ يلف في الملعب ويرش مياه في الدوري الممتاز والدرجات الأخرى.

وأكد هيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، أن تقييم المدربين في الكرة المصرية يسير بشكل معكوس لدى ادارات الأندية.

وقال شعبان: فكرة تقييم المدربين غايبة عن الإدارة المصرية، الفرقة تبقي متعثرة ويقولوا مفيش توفيق حتى لو الفريق كويس وماسك كورة وبيعمل كرة فيمشوا المدرب.

واضاف: انا من كتر كده بقيت ابطل احصل على كورسات التدريب واخد كورسات التوفيق والتوفيق بيجي من الاجتهاد والصبر.

وتابع: المدرب المصري بيعاني وبيتقيم بنتائج لا المفروض تشوف ازاي تطور اللاعب.

وواصل: المدرب المصري متهم أنه بيتطور من نفسه، ولازم الناس في الإدارة هما اللي يتطورا من نفسهم.