فتح الله زيدان يطالب بمحاسبة المسؤولين عن وفاة يوسف محمد

علق الإعلامي فتح الله زيدان، على وفاة السباح يوسف محمد صاحب الـ12 عامًا، لاعب نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية المقامة باستاد القاهرة.

وكتب زيدان على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "رحمة اللّٰه علي يوسف

أرجو من حضراتكم الدعاء له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان ارجو محاسبة المسؤولين، أرواح أولادنا مش مجال للمجاملة للمسؤولين، المدرب، الحكم، المنقذين، المنظمين، الاتحاد".

أثار رحيل السباح يوسف محمد عبدالملك، لاعب نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة، حالة واسعة من الحزن داخل الوسط الرياضي المصري.

وتداولت تصريحات عدة تشير إلى وجود قصور في التعامل مع حالة الإغماء التي تعرض لها داخل حمام السباحة.

الواقعة والإجراءات الأولية

وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد المصري للسباحة، فقد تعرض يوسف لحالة إغماء مفاجئة فور انتهاء سباق 50 متر ظهر، وتم التدخل سريعا لنقله إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة، إلا أن محاولات الإنعاش المكثفة لم تنجح، ليفارق الحياة هناك.