قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين
الحاجة سبيلة.. وفاة سيدة العطاء التي تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد نشره بالجريدة الرسمية.. بدء تنفيذ المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية البدء في تنفيذ المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق ، عقب اعتماده ونشره بالجريدة بالرسمية ، وذلك وفقاً للضوابط البنائية والتخطيطية وطبقا للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة وأماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية واستيعاب أماكن النمو العمراني بجميع إتجاهات المدينة ، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم.

أكد المحافظ أهمية إعتماد المخططات الإستراتيجية لتحديد مناطق الإمتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البنية العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الإشتراطات البنائية الجديدة ومنعاً لإهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

 ثمن محافظ الشرقية جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعاونها المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وخاصة الإدارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية بالديوان العام لإنهاء تحديث كافة مخططات المدن التي مضى عليها أكثر من ٥ سنوات ، مشيداً بمجهودات الهيئة في تحديث المخططات الإستراتيجية لمدن (بلبيس – منيا القمح – ديرب نجم – الإبراهيمية) ، وذلك لإتاحة  فرص أكبر للمواطنين بتلك المدن للتوسع الأفقي و الرأسي للحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية و توفير سكن آمن لهم.

 أوضحت المهندسة سالي حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام  أن إعتماد تعديل المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق جاء على النحو التالي :-

▪ مناطق الكتلة القائمة والتي يكون أقل عرض للشارع بها ( ٦ ) أمتار والنسبة البنائية بها ١٠٠ ٪.

▪ مناطق الإمتداد العمراني والتي يكون اقل عرض الشوارع بها ( ١٠ ) أمتار والنسبة البنائية ٨٠ ٪ .

▪ تعديل شبكة الطرق وفقاً لما ورد على الطبيعة بما لا يتعارض مع تدرج شبكة الطرق وخلق محاور مرورية فعالة بالمدينة.

وأضافت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أنه تم إعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق من المهندس محافظ الشرقية بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٥ ، و كذلك صدور قرار  المهندس وزير الإسكان و المرافق رقم (١٠٤٢) في ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٥ ، و تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد (٢٧٠) في ١ / ١٢ / ٢٠٢٥  ، ليتم العمل به والبدء في تنفيذه من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، علماً بأن المخطط التفصيلي تم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بما يحقق الإستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد وكذا إستيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية.

المخطط الإستراتيجي الزقازيق لمدينة الزقازيق الشرقية محافظ الشرقية الخدمات الصحية والتعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

جولة الإعادة.. تفاصيل 9 ساعات من عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب

الأنبا يؤانس وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية

الأنبا يؤانس يستقبل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بمطرانية أسيوط |صور

زينة توكل

زينة توكل: اليوم العالمي لذوي الإعاقة يذكّرنا بأن الشمول حق ومسئولية وطنية لا شعارًا عابرًا

بالصور

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

فيديو

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "توكسيك"

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد