قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رشاوى إنتخابية فى سوهاج.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال فى محيط لجنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السكتيوي قبل مواجهة عمان: هدف المغرب حصد لقب كأس العرب

مدرب منتخب المغرب
مدرب منتخب المغرب
يسري غازي

أكد طارق السكتيوي المدير الفني لـ منتخب المغرب المشارك ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025 أن أسود الأطلس هدفه الفوز بلقب البطولة العربية.

قال طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب عبر المؤتمر الصحفي قبل مباراة عمان غدا: رغم النتائج التي حققناها، نحن في المغرب لم نشبع بعد، فلا بد من الاستمرار في العمل.

تابع مدرب منتخب المغرب: إذا وصل منتخبنا في مونديال 2022 إلى نصف النهائي فنحن نطمح هذه المرة للفوز بكأس العالم. 

أضاف مدرب منتخب المغرب: وإذا حققنا المركز الثالث في الأولمبياد في المرة السابقة نريد المرة القادمة الفوز بالذهب وإذا فاز منتخب الشباب بكأس العالم، نسعى للمحافظة على اللقب في المرة المقبلة. وكذلك كأس العرب، هدفنا الفوز به إن شاء الله.

موعد مباراة المغرب وعمان 

يلتقي مساء غد الجمعة منتخب المغرب مع نظيره منتخب عمان على ملعب استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العرب 2025.

وتنطلق مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب عمان فى ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غد الجمعة.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت المفتوحة مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب عمان مساء غد الجمعة فى ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

منتخب المغرب بقيادة طارق السكتيوي يدخل اللقاء بهدف واحد وهو الفوز من أجل حسم تذكرة التأهل إلى دور الثمانية وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة 3-1.

فيما خسر منتخب عمان بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في الجولة الماضية فى بطولة كأس العرب بقطر 2025 أمام نظيره منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف.

منتخب المغرب منتخب عمان كأس العرب طارق السكتيوي مونديال 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

منتخب مصر

حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

ترشيحاتنا

صامويل إيتو ومنتخب الكاميرون

بعد عزله من منصبه.. مدرب الكاميرون: لم أتلق خطابا بـ إقالتي

شوقي السعيد

شوقي السعيد يعلن اعتزاله تشجيع الكرة ويعتذر لجماهير الأهلي

نهائي كأس ليبيا

موعد نهائي كأس ليبيا بعد التأجيل 24 ساعة لـ دواعي النقل التليفزيوني

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

فيديو

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد