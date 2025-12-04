السكتيوي قبل مواجهة عمان: هدف المغرب حصد لقب كأس العرب

أكد طارق السكتيوي المدير الفني لـ منتخب المغرب المشارك ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025 أن أسود الأطلس هدفه الفوز بلقب البطولة العربية.

قال طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب عبر المؤتمر الصحفي قبل مباراة عمان غدا: رغم النتائج التي حققناها، نحن في المغرب لم نشبع بعد، فلا بد من الاستمرار في العمل.

تابع مدرب منتخب المغرب: إذا وصل منتخبنا في مونديال 2022 إلى نصف النهائي فنحن نطمح هذه المرة للفوز بكأس العالم.

أضاف مدرب منتخب المغرب: وإذا حققنا المركز الثالث في الأولمبياد في المرة السابقة نريد المرة القادمة الفوز بالذهب وإذا فاز منتخب الشباب بكأس العالم، نسعى للمحافظة على اللقب في المرة المقبلة. وكذلك كأس العرب، هدفنا الفوز به إن شاء الله.

موعد مباراة المغرب وعمان

يلتقي مساء غد الجمعة منتخب المغرب مع نظيره منتخب عمان على ملعب استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العرب 2025.



وتنطلق مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب عمان فى ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غد الجمعة.



وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت المفتوحة مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب عمان مساء غد الجمعة فى ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.



منتخب المغرب بقيادة طارق السكتيوي يدخل اللقاء بهدف واحد وهو الفوز من أجل حسم تذكرة التأهل إلى دور الثمانية وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة 3-1.



فيما خسر منتخب عمان بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في الجولة الماضية فى بطولة كأس العرب بقطر 2025 أمام نظيره منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف.