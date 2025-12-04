قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة أم تريند؟.. 4 دقائق تثير الجدل في فيديو "البشعة" والبلوجر بوسي
«أهلي مزنوش عليّا علشان أتجوز».. أمينة خليل تكشف أسرار زواجها: الحب ممكن يكون عكس شخصيتك
فيدرا تدافع عن منى زكي بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فيلم الست
جدول مباريات الأهلي والزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر
مع انتشار البرد والفيروسات.. علاج احتقان الزور والسعال
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثنائي مصري ضمن تشكيلة الجولة الأولى المثالية بـ كأس العرب

منتخب مصر للمحليين
منتخب مصر للمحليين
يسري غازي

شهدت منافسات الجولة الأولي ببطولة كأس العرب بقطر 2025 تواجد ثنائي منتخب مصر الثاني ضمن التشكيلة المثالية.

وضمت التشكيلة المثالية فى الجولة الأولي ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025 الثنائي المصري أكرم توفيق وإسلام عيسي.
 

صدمة فى منتخب مصر
يغيب كريم فؤاد نجم منتخب مصر الثاني والنادي الأهلي عن بقية مباريات الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر عقب تعرضه للإصابة.

إصابة كريم فؤاد نجم النادي الأهلي جاءت بجذع في الرباط الداخلي للركبة، وبات اللاعب خارج الحسابات في مباريات منتخب مصر المقبلة بكأس العرب.

وتعادل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مع نظيره منتخب الكويت بهدف لكل منهما فى أولى جولات الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

ويلتقي منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مع نظيره منتخب الإمارات يوم السبت القادم فى ثاني جولات بطولة كأس العرب.

كما يغيب كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي عن تمثيل منتخب مصر الوطني في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب 2025 للإصابة أيضا. 
 

تفاصيل إصابة كريم فؤاد 
تعرض كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، لإصابة خلال مران الفريق أمس، تمثلت في كدمة بالركبة، وعلى أثرها قام الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب، بإجراء الإسعافات الأولية.

وفي صباح اليوم، توجّه اللاعب كريم فؤاد برفقة طبيب منتخب مصر الثاني إلى مستشفى «سبيتار» لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

وأعلن الدكتور أيمن زين أن نتائج الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي.

وأوضح زين أن الحالة تستلزم علاجًا تحفظيًا لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بشأن متابعة البرنامج العلاجي.

منتخب مصر كأس العرب أكرم توفيق إسلام عيسي كريم فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بنها يشهد باحتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية تبحث مع اتحاد بشبابها المشاركة في تنفيذ مبادرة 100مليون شجرة

"بحوث الصحراء" ينظم فعالية لتمكين المرأة المعيلة بشمال سيناء

"بحوث الصحراء" ينظم فعالية لتمكين المرأة المعيلة بشمال سيناء

بالصور

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد