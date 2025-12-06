أسعار الأسماك اليوم السبت 6-12-2025 فى الأسواق

يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 6-12-2025
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 59 إلى 63 جنيه للكيلو
البلطي المتوسط: من 52 إلى 58 جنيه للكيلو
ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو
الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو
الجمبري الجامبو: من 960 إلى 1200 جنيه للكيلو
جمبري النوع الأول: من 840 إلى 940 جنيه للكيلو
جمبري النوع الثاني: من 710 إلى 810 للكيلو
البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو
قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو
المكرونة السويسي: من 75 إلي 145 جنيه للكيلو