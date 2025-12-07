قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر يواجه تونس في مباراة الأمل الأخير بكأس العرب
أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر
أمطار وسيول متوقعة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأسبوع الجاري
إعلامي: الزمالك لم يصرف النظر عن صفقة حامد حمدان واللاعب هدف رئيسي في الشتاء
الأهلي يقدم عرضه الأخير لعبد القادر بـ17 مليون جنيه وينتظر الرد
وزير الخارجية يشارك في الجلسة النقاشية لمنتدى الدوحة حول بناء الدولة في الصومال
اندلاع حريق في مستشفى ديروط المركزي الجديد بأسيوط
قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
الكهرباء تشيد بمبادرة "قياس كفاءة الطاقة" وتؤكد: خفض الاستهلاك 15% هدف استراتيجي
حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا
عيار 21 يسجل 5610 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الخليج يمدّ اليد لطهران.. البديوي يدعو لشراكة قائمة على حسن الجوار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يقدم عرضه الأخير لعبد القادر بـ17 مليون جنيه وينتظر الرد

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن قيمة العرض المقدم لـ اللاعب أحمد عبد القادر من القلعة الحمراء لتجديد عقده.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:“العرض المالي الذي قدمته الإدارة لتجديد عقد أحمد عبد القادر لا يتجاوز 17 مليون جنيه في الموسم، في انتظار حسم موقف اللاعب النهائي من التجديد خلال الأيام المقبلة”.

وتابع:“مسؤولي الأهلي أنهوا مفاوضاتهم بشأن القيمة المالية، وأصبح القرار الآن بيد اللاعب سواء بالموافقة على العرض أو دراسة خيارات أخرى قبل دخول الفترة الحرة من عقده”.

واختتم“يحرص الأهلي على إنهاء ملف التجديد سريعًا، في ظل رغبة الجهاز الفني في استمرار اللاعب، بينما تبقى الموافقة النهائية مرهونة برد عبد القادر”.

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

صورة من اللقاء

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الأردن في بطولة كأس العرب

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

مباراة فلسطين وسوريا

كأس العرب.. موعد مواجهة سوريا وفلسطين والقنوات الناقلة

مباراة تونس وقطر

موعد مباراة تونس وقطر فى كأس العرب والقنوات الناقلة

أشرف داري

خالد الغندور: 3 شروط من أشرف داري للموافقة على الرحيل عن الأهلي

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

