الأهلي يقدم عرضه الأخير لعبد القادر بـ17 مليون جنيه وينتظر الرد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن قيمة العرض المقدم لـ اللاعب أحمد عبد القادر من القلعة الحمراء لتجديد عقده.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:“العرض المالي الذي قدمته الإدارة لتجديد عقد أحمد عبد القادر لا يتجاوز 17 مليون جنيه في الموسم، في انتظار حسم موقف اللاعب النهائي من التجديد خلال الأيام المقبلة”.

وتابع:“مسؤولي الأهلي أنهوا مفاوضاتهم بشأن القيمة المالية، وأصبح القرار الآن بيد اللاعب سواء بالموافقة على العرض أو دراسة خيارات أخرى قبل دخول الفترة الحرة من عقده”.

واختتم“يحرص الأهلي على إنهاء ملف التجديد سريعًا، في ظل رغبة الجهاز الفني في استمرار اللاعب، بينما تبقى الموافقة النهائية مرهونة برد عبد القادر”.