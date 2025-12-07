قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عرض فيلم غرق لأول مرة عربيا بمهرجان البحر الأحمر

بوستر فيلم غرق
بوستر فيلم غرق
محمد نبيل

يحصل فيلم «غرق» للمخرجة زين دريعي على عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر يوم الاثنين 8 ديسمبر، الساعة 4:15 عصرًا في ميدان الثقافة – سينما 1، على أن يكون العرض الثاني يوم الثلاثاء 8 ديسمبر، الساعة 8:45 مساءً في ميدان الثقافة – سينما 3، والثالث يوم الجمعة 12 ديسمبر، الساعة 6:45 مساءً في ميدان الثقافة – سينما 3.

فيلم «غرق» من بطولة كل من: كلارا خوري (صوت هند رجب) في دور البطولة ناديا، ومحمد نزار (مسلسل مدرسة الروابي للبنات) في دور باسل، وهو أول دور رئيسي له في فيلم سينمائي طويل، إضافة إلى وسام طبيلة المعروف بأدواره الكوميدية، في أول تجربة درامية له في فيلم سينمائي طويل. صُوّر الفيلم بعدسة التونسي فاروق العريّض، المعروف بعمله في الفيلم المُرشّح للأوسكار بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية. وقد نُفّذ الفيلم بالكامل بطاقم أردني.

يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المنصات السينمائية في المنطقة، وقد انطلق لأول مرة في العام 2021 ليشكل حاضنة رائدة لصناع السينما العرب والعالميين. يقام المهرجان سنويا في مدينة جدة، وتحديدا في قلب منطقة جدة التاريخية، حيث يعكس الموقع روح التراث العمراني العريق ويمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والابداع والاصالة.

يهدف المهرجان الى دعم صناعة السينما في المملكة العربية السعودية والمنطقة من خلال عرض افلام عربية وعالمية مختارة، وتشجيع المواهب الصاعدة من خلال برامج متخصصة تشمل ورش عمل وندوات وجلسات حوارية مع ابرز النجوم وصناع الافلام. كما يخصص المهرجان مسابقات للافلام الطويلة والقصيرة، ويقدم مبادرات تطويرية مثل معامل البحر الاحمر التي تتيح فرصا تدريبية واحترافية لصناع المحتوى.

يحظى المهرجان باهتمام دولي واسع نظرا لاستقطابه نجوم السينما العالميين والمخرجين المرموقين من مختلف دول العالم. وتتميز دوراته بعروض السجادة الحمراء التي تجمع نخبة من الفنانين، اضافة الى تقديم مجموعة متنوعة من الافلام التي تشمل الانتاجات الجديدة والاعمال الكلاسيكية المرممة والافلام المستقلة. ويواصل مهرجان البحر الاحمر تعزيز مكانته على الخريطة العالمية كحدث سينمائي يجمع بين الاحتفاء بالفن السابع ودعم صناعة السينما في المنطقة.

