انتخابات النواب 2025 .. مواعيد إعادة التصويت في 30 دائرة انتخابية ملغاة بأمر قضائي

موعد انتخابات الدوائر الملغاة بأمر قضائي .. بات موعد انتخابات الدوائر الملغاة بأمر قضائي هو الشغل الشاغل للمواطنين القانطين في محافظات المرحلة الأولى، إذ يبحث هؤلاء بفارغ الصبر عن الموعد الرسمي لانعقاد الانتخابات مرة أخرى في الدوائر التي صدر بشأنها قرار بالإلغاء من المحكمة الإدارية العليا.

هذا الاهتمام المتصاعد يجيء لمعرفة ما إذا كانت دوائرهم ضمن القائمة التي ستعيد الانتخابات مرة أخرى أم لا.

تفاصيل الحكم: 30 دائرة إضافية تنتظر إعادة الاقتراع

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات في 30 دائرة إضافية تابعة لـ 10 محافظات من محافظات المرحلة الأولى، وذلك بعد ثبوت وجود مخالفات مؤثرة على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية في تلك الدوائر.

ويمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو ضمان الشفافية الانتخابية وتطبيق القانون.

قائمة الدوائر الملغاة بأمر قضائي

وقد جاءت الدوائر الملغاة على النحو الآتي:

الجيزة: إلغاء نتائج 6 دوائر هي: البدرشين، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والهرم، ومنشأة القناطر، وقسم الجيزة.

المنيا: إلغاء نتائج 5 دوائر هي: قسم أول المنيا، ومغاغة، وأبوقرقاص، وملوي، وديرمواس.

البحيرة: إلغاء نتائج 4 دوائر هي: المحمودية، وحوش عيسى، والدلنجات، وكوم حمادة.

الأقصر: إلغاء نتائج 3 دوائر هي: قسم الأقصر، والقرنة، وإسنا.

أسيوط: إلغاء نتائج 3 دوائر هي: قسم أول أسيوط، والقوصية، وأبو تيج.

أسوان: إلغاء نتائج دائرتين هما: نصر النوبة، وإدفو.

الفيوم: إلغاء نتائج دائرة واحدة هي: سنورس.

الإسكندرية: إلغاء نتائج دائرة واحدة هي: قسم المنتزه.

الوادي الجديد: إلغاء نتائج دائرة واحدة هي: قسم الخارجة.

سوهاج: إلغاء نتائج دائرة واحدة هي: البلينا.

الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد الجدول الزمني الجديد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الموعد المحدد لإعادة التصويت في الدوائر التي قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائجها، مؤكدةً التزامها بالجدول الزمني الذي يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومشرفة تحت إشراف قضائي كامل، بما يعكس الإرادة الحرة للناخبين.

وتأتي هذه الخطوة لتمثل مرحلة جديدة ومهمة في مسار دعم الحياة الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات . وقد تقرر أن يكون موعد التصويت في الخارج يومي: الاثنين والثلاثاء 8 و9 ديسمبر 2025.

في حين يجرى التصويت في الداخل يومي: الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر 2025 . على أن تعلن النتيجة الرسمية لهذه الجولة يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 .

مواعيد الإعادة المقررة للدوائر الملغاة

في حالة اقتضاء الأمر وإجراء جولة الإعادة في أي من الدوائر الملغاة، فقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات المواعيد الآتية:

الاقتراع في الخارج: يومي الأربعاء والخميس 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026.

الاقتراع في الداخل: يومي السبت والأحد 3 و4 يناير 2025 .

يذكر أنه من المقرر إعلان نتيجة جولة الإعادة لهذه الدوائر يوم السبت 10 يناير 2025.

تطورات جولة الإعادة للمرحلة الأولى

في سياق متصل، كانت أعمال المرحلة الأولى لإعادة الاقتراع قد عقدت في الدوائر التي لم يتم إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى، حيث أجريت يومي 1 و2 ديسمبر 2025 للمصريين في الخارج، ويومي 3 و4 ديسمبر للمصريين في الداخل.

وتشير التوقعات إلى أن النتائج النهائية لهذه الجولة ستعلن رسميا يوم 11 ديسمبر 2025.

كما لفتت الهيئة إلى أنه في حال الحاجة لإجراء جولة إعادة أخرى لتلك الدوائر الـ19، ستقام الانتخابات في الخارج يومي 24 و25 ديسمبر، وفي الداخل يومي 27 و28 ديسمبر، على أن يعلن رسميًا عن النتائج النهائية لهذه الجولة يوم 4 يناير 2026.

إعادة المرحلة الثانية والنتيجة النهائية الشاملة

وفيما يخص المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025، تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وداخل مصر يومي 17 و18 ديسمبر 2025 .

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الموعد الأقصى لإعلان النتائج النهائية الشاملة للعملية الانتخابية برمتها، التي تجرى تحت إشراف قضائي كامل، سيكون يوم 25 ديسمبر المقبل.

ونص القرار في مادته الثالثة على نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف المدير التنفيذي للهيئة بتنفيذه.