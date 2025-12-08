التصريح بدفن شقيقتين لقيتا مصرعهما في حادث على طريق بنها – شبرا الحر

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتصريح بدفن شقيقتين لقيتا مصرعهما متأثرتين بإصابتهما إثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى ملاكي، على طريق بنها - شبرا الحر، قبل طلعة الطريق الدائري الإقليمي.



وشهد الحادث إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، إلا أنه توفيت الشقيقتان أثناء تلقي العلاج.

وتمكن رجال إدارة مرور القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، من إعادة الحركة المرورية على طريق بنها - شبرا الحر عند نزلة الطريق الإقليمي لطبيعتها بعد رفع أثار الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي بطريق شبرا بنها الحر، عند نزلة الطريق الإقليمي.

وانتقلت على الفور قوات الأمن، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي في بنها، وهم كل من هند السيد عبد السلام تعاني من اشتباه كسر بالحوض إضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج، وأشرف السيد عبد السلام، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجيهان السيد عبد السلام الوحش تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد يوسف محمد، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري، وتم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتمكن رجال مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين.