لينا صوفيا لصدى البلد: بدأت طفلة وكبرت أمام المشاهدين.. ودخولي التمثيل كان صدفة لكن الفن اختارني

قالت الفنانة الشابة لينا صوفيا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنها بدأت مشوارها الفني منذ طفولتها، حيث ظهرت في عدد من الأعمال الدرامية التي جعلت الجمهور يشاهد خطواتها الفنية ونضجها أمام الشاشة عامًا بعد عام.

وأضافت لينا أن دخولها مجال التمثيل جاء بالصدفة تمامًا، لكنها اكتشفت سريعًا شغفها بالفن، قائلة:

"دخولي التمثيل كان صدفة، وبعد كده حسيت إنّي بحب الفن فعلًا.. وقدرت أفهم إن الفن اختارني قبل ما أنا أختاره".

اكدت لينا صوفيا إلى أن دعم الجمهور ومتابعتهم لمسيرتها منذ الطفولة منحاها قوة للاستمرار وتقديم الأفضل.

واختتمت لينا حديثها بأنها تطمح لتقديم أدوار مختلفة تُظهر قدراتها التمثيلية، وأنها تستعد خلال الفترة المقبلة للمشاركة في أعمال جديدة

يذكر أن انضمت الفنانة الشابة لينا صوفيا إلى فريق عمل مسلسل النجمة ياسمين عبد العزيز الجديد "وننسى اللي كان" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، حيث تجسد خلال الأحداث دور ابنة ياسمين عبد العزيز في العمل.

ويقدَّم المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي يتناول عدداً من القضايا الإنسانية والعائلية، مع التركيز على علاقة الأم بابنتها وما تمرّان به من تحديات وصراعات.

وتعد مشاركة لينا صوفيا بالمسلسل خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، خاصة مع ظهورها إلى جانب نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز في عمل يتوقع له صنّاع الدراما أن يكون من أبرز مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل.

ومن المنتظر أن يكشف صُنّاع "وننسى اللي كان" عن باقي أبطال العمل خلال الأسابيع المقبلة مع بدء التحضيرات النهائية قبل انطلاق التصوير.



https://youtu.be/9P1qiLPm2s0?si=o9FjySwsP6fQZOzT