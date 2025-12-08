المغرب يفوز على السعودية بهدف ويتأهل لربع نهائي كأس العرب متصدرا مجموعته

فاز منتخب المغرب بهدف نظيف على نظيره السعودية، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب.

وجاء هدف المغرب عن طريق كريم البركاوي في الدقيقة 11.

وشهدت الدقيقة 69، ضياع ركلة جزاء بأقدام عبدالله الحمدان لاعب منتخب السعودية.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي بنعبي

خط الدفاع: سفيان بوفتي، مروان سعدان، محمد بولوكسوت، حمزة الموساوي

خط الوسط: محمد ربيع حريمات، وليد الكرتي، أنس باش، أمين زحزوح

خط الهجوم: طارق تيسودالي، كريم البركاوي

فيما جاء تشكيل السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي

خط الدفاع: علي مجرشي – وليد الأحمد – محمد سليمان – عبد الإله العمري

خط الوسط: نواف بوشل – مراد هوساوي – مصعب الجوير

خط الهجوم: صالح الشهري – صالح أبو الشامات – عبد الرحمن العبود.

وبهذه النتيجة، يتأهل منتخب المغرب إلى ربع النهائي متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما يأتي منتخب السعودية في الوصافة برصيد 6 نقاط.