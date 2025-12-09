قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
لسوء الأحوال الجوية.. توقف الصيد والملاحة في كفر الشيخ
أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

صورة من المناقشة
صورة من المناقشة
محمد إبراهيم

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان "إستراتيجية مقترحة لتنمية الوعى المجتمعي فى ظل التحديات والتهديدات التى تواجه الأمن القومي المصري" ، والذى نفذته كلية الدفاع الوطني، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء الجامعات والإعلاميين والشخصيات العامة.

وألقى اللواء أح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للإرتقاء بالمستوى العلمي والبحثي داخل الأكاديمية بما يمكنها من الإرتقاء بمستوى الدارسين وفقاً لمنظور علمى متميز ، مشيرا إلى أن فعاليات البحث تأتى فى ظل التحديات المتسارعة التى تواجهها المنطقة والتى من شأنها المساس بأمن مصر القومي.

وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين بكلية الدفاع الوطني، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة والرد على عدد من الإستفسارات حول موضوع البحث.

كما شارك وزراء الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فى التعقيب على موضوع البحث وتقديم الرؤية التى تسهم فى الإرتقاء بمستوى الوعى فى ضوء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري إيماناً بأن الوعي الصحيح هو الحصن الذى يحمى الأوطان من كافة المخاطر.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة  للحضور ، كما أعرب عن تقديره للحضور ومدى مساهمتهم فى الإثراء العلمي للمناقشة ، مؤكدا على أهمية البحث وما تناوله من دراسات تسهم فى وضع إستراتيجيات مدروسة ومتعددة الأبعاد للإرتقاء بالمستوى الفكري وفقاً لأسس وطنية راسخة فى ضوء التهديدات التى قد تؤثر على ركائز الأمن القومي المصري.

كما أثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الذى تقوم به الأكاديمية فى تأهيل الدارسين العسكريين والمدنيين بما يمكنهم من الوفاء بالمهام والمسئوليات التى يكلفون بها بكفاءة وإقتدار.

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية وزير الدفاع القوات المسلحة

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السباح يوسف محمد

مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

مهرجان الأوبرا العربية

الأوبرا المصرية تطلق المهرجان العربي الأول فى الدوحة

وائل الفشني

وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي

يحيي حقي"

ذكرى رحيل يحيى حقي .. أيقونة الأدب العربي التي لا تغيب

بالصور

بعد تحذير جراح عالمي.. هل يتحول الماء المثلج إلى خطر صامت يهدد مرضى القلب عند شربه؟

ثلج
ثلج
ثلج

أعشاب تساعد على تدفئة الجسم في الطقس البارد.. جربها

أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص

دفِّي طفلك قبل ما البرد يخطفه.. خطة إنقاذ عاجلة لحمايته من نزلات الشتاء والمطر 2025

تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال

أمطار وغبار وصقيع.. كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟

كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟
كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟
كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟

