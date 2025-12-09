وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان "إستراتيجية مقترحة لتنمية الوعى المجتمعي فى ظل التحديات والتهديدات التى تواجه الأمن القومي المصري" ، والذى نفذته كلية الدفاع الوطني، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء الجامعات والإعلاميين والشخصيات العامة.

وألقى اللواء أح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للإرتقاء بالمستوى العلمي والبحثي داخل الأكاديمية بما يمكنها من الإرتقاء بمستوى الدارسين وفقاً لمنظور علمى متميز ، مشيرا إلى أن فعاليات البحث تأتى فى ظل التحديات المتسارعة التى تواجهها المنطقة والتى من شأنها المساس بأمن مصر القومي.

وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين بكلية الدفاع الوطني، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة والرد على عدد من الإستفسارات حول موضوع البحث.

كما شارك وزراء الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فى التعقيب على موضوع البحث وتقديم الرؤية التى تسهم فى الإرتقاء بمستوى الوعى فى ضوء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري إيماناً بأن الوعي الصحيح هو الحصن الذى يحمى الأوطان من كافة المخاطر.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور ، كما أعرب عن تقديره للحضور ومدى مساهمتهم فى الإثراء العلمي للمناقشة ، مؤكدا على أهمية البحث وما تناوله من دراسات تسهم فى وضع إستراتيجيات مدروسة ومتعددة الأبعاد للإرتقاء بالمستوى الفكري وفقاً لأسس وطنية راسخة فى ضوء التهديدات التى قد تؤثر على ركائز الأمن القومي المصري.

كما أثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الذى تقوم به الأكاديمية فى تأهيل الدارسين العسكريين والمدنيين بما يمكنهم من الوفاء بالمهام والمسئوليات التى يكلفون بها بكفاءة وإقتدار.