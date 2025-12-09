قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أمطار وسيول خفيفة بوادي المالحة بمدينة رأس سدر

ايمن محمد

شهدت منطقة وادي المالحة التابعة مركز رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار غزيرة أعقبها سيل خفيف، وسار السيل في مجراه الطبيعي.
كما شهدت مدينة الطور تساقط أمطار خفيفة على فترت متقطعة، ولم تسفر عن أي تجمعات مياه.
وتسود محافظة جنوب سيناء اليوم، أجواء غائمة على كافة المدن، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة أي تداعيات قد تحدث نتيجة لهذه الأجواء.
وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس غائم وأجواء باردة  خاصة بمدينة سانت كاترين التي تصل درجة الحرارة بها إلى 2 ليلا، واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق. وأوضح المركز أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأجواء الغير مستقرة التي تسود جميع مدن المحافظة، مؤكدا أن الرحلات البحرية بالمدن السياحية تسير بشكل طبيعي لاستقرار حالة البحر، كما أن حركة المرور بجميع الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة طبيعة، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على طول الرئيسية والدولية.
كما جرى التأكيد على رؤساء المدن لمراجعة معدات الحملة، والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حالة تساقط أمطار.
ووجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي، والمتابعة على مدار الساعة.

جنوب سيناء امطار طقس المالحة رأس سدر طور سيناء

