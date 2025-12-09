الجيش الأوكراني يستهدف مدينة سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم

أكد غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، أن التطورات الميدانية في أوكرانيا تشهد تغيرات ملحوظة، أبرزها إعلان الجيش الأوكراني بدء انسحاب تكتيكي من محور باكروفسك.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، نقلا عن اللواء السابع المحمول جوا أن هذا الانسحاب جاء بهدف حماية القوات من الوقوع في الأسر أو التعرض لاستهداف مباشر من قبل القوات الروسية التي تحاول تطويق الوحدات الأوكرانية في ذلك المحور، مضيفا أن هذا التحرك يُعدّ جزءاً من إعادة تموضع أوسع تهدف إلى تقليل الخسائر وتعزيز القدرة الدفاعية في المناطق الأكثر عرضة للتقدم الروسي.

وأشار مناف إلى أن أجهزة الأمن الخاصة الأوكرانية والاستخبارات العسكرية بدأت خلال الساعات الماضية تنفيذ سلسلة هجمات واسعة داخل شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية، مشيرا إلى أن الهجمات تركزت في مدينتي سيفاستوبول وسيمفروبول، إضافة إلى مناطق أخرى متفرقة، وذلك في إطار استراتيجية أوكرانية تهدف إلى استهداف البنية العسكرية الروسية وإرباك تمركزات القوات هناك. كما لفت إلى أن هذه العمليات تُعدّ من أكبر الضربات التي تنفذها كييف في القرم منذ أشهر.