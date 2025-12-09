مخلوق غامض يثير جدل الإنجليز بعد 500 عام من الاختفاء .. ما القصة؟

بعد غياب امتد لأكثر من 500 عام، أثار ظهور قندس بري غامض في الريف الإنجليزي دهشة الخبراء وجذب انتباه المجتمع المحلي.. فما سر ظهوره؟

تم رصد هذا المخلوق الغريب مؤخرًا في محمية بينستهورب الطبيعية على ضفاف نهر وينسوم، حيث لوحظ وهو يجمع الأغصان وبدأ في بناء عشه، وفقًا لتصويرات كاميرات المراقبة.

تاريخ القنادس في إنجلترا

وفقا لـ ديلي جالكسي، يشكل هذا الحدث أهمية خاصة، حيث يعد الظهور الأول للقنادس في نورفولك منذ القرن السادس عشر.

والأكثر إثارة هو أن هذا الظهور يأتي خارج أي برنامج رسمي لإعادة إدخال الأنواع البرية، مما يترك السلطات المحلية عاجزة عن تفسير كيفية وصول هذا القندس إلى المنطقة.

على الرغم من أن المملكة المتحدة تبنت سياسة حذرة لإعادة القنادس إلى البرية، إلا أن الجهود الرسمية لا تزال في مرحلة مبكرة.

منذ مارس الماضي، بدأت هيئة Natural England بإصدار تصاريح لمشاريع إعادة إدخال القنادس، ولكن حتى الآن لم يتم إطلاق سوى مجموعة صغيرة في Purbeck Heaths بمقاطعة دورست، حيث تم إدخال أربعة أفراد تحت ظروف مراقبة صارمة.

ما تأثير القنادس على البيئة؟

شهدت بعض المناطق الأخرى في إنجلترا نشاطًا للقنادس البرية، بما في ذلك ديفون وكينت وهيريفوردشاير وهامبشاير وسومرست، حيث تشكلت مجموعات مستقرة خارج إشراف السلطات.

يعتقد بعض الخبراء أن ظهور قندس نورفولك قد يكون نتيجة لإطلاق غير رسمي من قبل نشطاء إعادة الحياة البرية، والذي يُعرف أحيانًا باسم "قذف القنادس".

ريتشارد سبواج، مدير محمية بينستهورب، أشار إلى أن القندس يعيش في منطقة منعزلة مليئة بالأشجار، مما يجعلها مكانًا مثاليًا له. يُعتقد أن القندس كان موجودًا في المنطقة منذ حوالي شهر قبل اكتشافه.

ويعتبر القندس نوعًا مفتاحيًا له تأثير كبير على النظام البيئي، حيث تسهم أنشطة بناء السدود في تعديل المناظر الطبيعية وتحسين جودة المياه، حيث تساهم القنادس في تحسين جودة المياه، وتوفير مواطن للبرمائيات والطيور والحشرات، وتقليل مخاطر الفيضانات.

الملاحظات تشير إلى أن القندس يتكيف جيدًا مع بيئته، حيث شوهد وهو يجمع فروع الصفصاف ويخزنها استعدادًا لفصل الشتاء، مما يدل على كفاءته في استخدام الموارد المحلية.

وبغض النظر عن كيفية وصوله، يمثل القندس الجديد في نورفولك علامة على قدرة الطبيعة على التعافي دون تدخل مباشر من الإنسان، كما يعيد هذا الاكتشاف النقاش حول دور الإنسان في حماية وإدارة الحياة البرية في إنجلترا.

ما هو حيوان القندس؟

يعد القندس من الحيوانات الثديية التي تنتمي إلى رتبة القوارض، ويشتهر بقدرته الفائقة على بناء السدود، حيث يمتاز بجسمه الضخم وذيله المسطح الذي يساعده على السباحة. ويتغذى القندس على لحاء الأشجار والأغصان والنباتات المائية، ويعيش غالبًا في المناطق المائية ويكون نشطًا أثناء الليل.

ينقسم القندس إلى نوعين رئيسيين: القندس الأوراسي الموجود في أوروبا وآسيا، والقندس الأمريكي الموجود في أمريكا الشمالية. يُعتبر القندس رمزًا للحياة البرية وقدرة الطبيعة على التكيف وإعادة تشكيل بيئتها لصالح جميع الكائنات الحية.