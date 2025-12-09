قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرة السباح يوسف توكّل مرتضى منصور في قضية وفاته الصادمة
كيف عادت تسجيلات الشيخ محمد رفعت إلى النور؟.. تفاصيل تُروى لأول مرة
أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة
الجعار : أزمة الإيجار القديم تتفاقم بسبب نقص البيانات والإحصائيات
وزير الأوقاف يشهد أمسية دينية بمسجد الحسين برفقة ضيوف المسابقة العالمية للقرآن
شوط أول سلبي بين ليفربول وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
تحذير من كيهك | 30 يومًا تحدد مصير المحاصيل الاستراتيجية في مصر
لتلافي اختراق الهواتف.. القومي لتنظيم الاتصالات يوجه نصيحة ذهبية للمواطنين
في ضربة قوية .. ضبط 2 طن مصنعات لحوم وفراخ مجهولة المصدر ببنها | صور
الحكم يلغى هدف تقدم ليفربول على إنتر ميلان
أبو الغيط يطالب بسن تشريعات دولية وأممية لضبط الذكاء الاصطناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مخلوق غامض يثير جدل الإنجليز بعد 500 عام من الاختفاء .. ما القصة؟

حيوان القندس
حيوان القندس
أحمد أيمن

بعد غياب امتد لأكثر من 500 عام، أثار ظهور قندس بري غامض في الريف الإنجليزي دهشة الخبراء وجذب انتباه المجتمع المحلي.. فما سر ظهوره؟

تم رصد هذا المخلوق الغريب مؤخرًا في محمية بينستهورب الطبيعية على ضفاف نهر وينسوم، حيث لوحظ وهو يجمع الأغصان وبدأ في بناء عشه، وفقًا لتصويرات كاميرات المراقبة.

تاريخ القنادس في إنجلترا

وفقا لـ ديلي جالكسي، يشكل هذا الحدث أهمية خاصة، حيث يعد الظهور الأول للقنادس في نورفولك منذ القرن السادس عشر. 

والأكثر إثارة هو أن هذا الظهور يأتي خارج أي برنامج رسمي لإعادة إدخال الأنواع البرية، مما يترك السلطات المحلية عاجزة عن تفسير كيفية وصول هذا القندس إلى المنطقة.

على الرغم من أن المملكة المتحدة تبنت سياسة حذرة لإعادة القنادس إلى البرية، إلا أن الجهود الرسمية لا تزال في مرحلة مبكرة. 

منذ مارس الماضي، بدأت هيئة Natural England بإصدار تصاريح لمشاريع إعادة إدخال القنادس، ولكن حتى الآن لم يتم إطلاق سوى مجموعة صغيرة في Purbeck Heaths بمقاطعة دورست، حيث تم إدخال أربعة أفراد تحت ظروف مراقبة صارمة.

ما تأثير القنادس على البيئة؟

شهدت بعض المناطق الأخرى في إنجلترا نشاطًا للقنادس البرية، بما في ذلك ديفون وكينت وهيريفوردشاير وهامبشاير وسومرست، حيث تشكلت مجموعات مستقرة خارج إشراف السلطات. 

يعتقد بعض الخبراء أن ظهور قندس نورفولك قد يكون نتيجة لإطلاق غير رسمي من قبل نشطاء إعادة الحياة البرية، والذي يُعرف أحيانًا باسم "قذف القنادس".

ريتشارد سبواج، مدير محمية بينستهورب، أشار إلى أن القندس يعيش في منطقة منعزلة مليئة بالأشجار، مما يجعلها مكانًا مثاليًا له. يُعتقد أن القندس كان موجودًا في المنطقة منذ حوالي شهر قبل اكتشافه. 

ويعتبر القندس نوعًا مفتاحيًا له تأثير كبير على النظام البيئي، حيث تسهم أنشطة بناء السدود في تعديل المناظر الطبيعية وتحسين جودة المياه، حيث تساهم القنادس في تحسين جودة المياه، وتوفير مواطن للبرمائيات والطيور والحشرات، وتقليل مخاطر الفيضانات. 

الملاحظات تشير إلى أن القندس يتكيف جيدًا مع بيئته، حيث شوهد وهو يجمع فروع الصفصاف ويخزنها استعدادًا لفصل الشتاء، مما يدل على كفاءته في استخدام الموارد المحلية.

وبغض النظر عن كيفية وصوله، يمثل القندس الجديد في نورفولك علامة على قدرة الطبيعة على التعافي دون تدخل مباشر من الإنسان، كما يعيد هذا الاكتشاف النقاش حول دور الإنسان في حماية وإدارة الحياة البرية في إنجلترا.

ما هو حيوان القندس؟

يعد القندس من الحيوانات الثديية التي تنتمي إلى رتبة القوارض، ويشتهر بقدرته الفائقة على بناء السدود، حيث يمتاز بجسمه الضخم وذيله المسطح الذي يساعده على السباحة. ويتغذى القندس على لحاء الأشجار والأغصان والنباتات المائية، ويعيش غالبًا في المناطق المائية ويكون نشطًا أثناء الليل.

ينقسم القندس إلى نوعين رئيسيين: القندس الأوراسي الموجود في أوروبا وآسيا، والقندس الأمريكي الموجود في أمريكا الشمالية. يُعتبر القندس رمزًا للحياة البرية وقدرة الطبيعة على التكيف وإعادة تشكيل بيئتها لصالح جميع الكائنات الحية.

حيوان القندس ظهور حيوان القندس ما هو حيوان القندس إنجلترا تأثير حيوان القندس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

ترشيحاتنا

محمد شريف وحلمي طولان

وضعت يدي على فمي بسبب الكاميرات.. ماذا دار بين محمد شريف وحلمي طولان؟

اكتشاف علمي غير مسبوق يولد من قلب العزلة

63 يوما في الظلام… كيف أعاد رجل واحد تعريف الزمن داخل كهف جبال الألب؟

الرضاعة

أهم الطرق لتقليل انتقال الأدوية من الأم إلى الأطفال الرضع

بالصور

طريقة عمل البيض بالسبانخ .. صحية وسهلة التحضير

طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ

وداعًا للمواد الكيميائية .. وصفات طبيعية لفرد الشعر .. ناعم وصحي لجمالكِ

أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب

قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

فيديو

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

المزيد