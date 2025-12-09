قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة 220 لاعبا يمثلون23 دولة .. انطلاق البطولة العربية للدارتس بشرم الشيخ
شبة وكلور في حمامات السباحة بالبطولات .. لميس الحديدي تكشف مفاجآت
شاهد .. خناقة مشجع مع أحمد حسن بعد وداع منتخب مصر كأس العرب
تحطم طائرة شحن للجيش السوداني غرب بورتسودان
بعد إحالته للتحقيق .. حلمى عبد الباقي : النية مبيتة للإطاحة بى من نقابة الموسيقيين
فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
محافظات

دمياط تحصد المركز الثاني في أقل معدل مواليد وإنجاب

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

 أعلن فرع المجلس القومي للسكان بدمياط،  انخفاض معدل المواليد بالمحافظة إلى ١٤.٢ في الألف، لتأتي دمياط في المرتبة الثانية بين أقل المحافظات في معدل المواليد، كما حققت المركز الثاني في معدل الإنجاب الكلي الذي تراجع إلى ١.٩٢ طفل لكل سيدة.

وسجلت المحافظة تحسنًا في المؤشرات التعليمية بانخفاض نسبة الأمية إلى ١٦.٤%، إلى جانب تراجع التسرب من التعليم في المرحلتين الابتدائية (٠.٢٣%) والإعدادية (٠.٤٠%)، بما يعكس جهود الجهات المعنية في تحسين الخصائص السكانية ومواجهة الزيادة السكانية.

وفي سياق متصل، تتواصل فعاليات حملة "وعيك السكاني يهمنا" داخل مدارس دمياط، بالتعاون بين المجلس القومي للسكان ومديرية التربية والتعليم، و تنفيذًا لتوصيات اللجان التنسيقية للسكان برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وقد قامت الأستاذة ياسمين جوهر مقرر فرع المجلس القومي للسكان، بتنفيذ فعاليات توعوية بعدد من مدارس المحافظة، شملت مدرسة الخياطة الثانوية المشتركة، ومدرسة الخياطة الإعدادية، ومدرسة الزخرفية الثانوية بنات بفارسكور، ومدرسة التجارة المشتركة، ومدرسة الحرية الثانوية التجارية، ومدرسة الشهيد رضوان بالبصارطة وتناولت التوعية بالمشكلة السكانية وآثارها، ومخاطر الزواج المبكر، وأهمية التعليم، إلى جانب التوعية بالنظافة الشخصية وكيفية التعامل الآمن مع الكلاب الضالة ومرض السعار.

