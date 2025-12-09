دمياط تحصد المركز الثاني في أقل معدل مواليد وإنجاب

أعلن فرع المجلس القومي للسكان بدمياط، انخفاض معدل المواليد بالمحافظة إلى ١٤.٢ في الألف، لتأتي دمياط في المرتبة الثانية بين أقل المحافظات في معدل المواليد، كما حققت المركز الثاني في معدل الإنجاب الكلي الذي تراجع إلى ١.٩٢ طفل لكل سيدة.

وسجلت المحافظة تحسنًا في المؤشرات التعليمية بانخفاض نسبة الأمية إلى ١٦.٤%، إلى جانب تراجع التسرب من التعليم في المرحلتين الابتدائية (٠.٢٣%) والإعدادية (٠.٤٠%)، بما يعكس جهود الجهات المعنية في تحسين الخصائص السكانية ومواجهة الزيادة السكانية.

وفي سياق متصل، تتواصل فعاليات حملة "وعيك السكاني يهمنا" داخل مدارس دمياط، بالتعاون بين المجلس القومي للسكان ومديرية التربية والتعليم، و تنفيذًا لتوصيات اللجان التنسيقية للسكان برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وقد قامت الأستاذة ياسمين جوهر مقرر فرع المجلس القومي للسكان، بتنفيذ فعاليات توعوية بعدد من مدارس المحافظة، شملت مدرسة الخياطة الثانوية المشتركة، ومدرسة الخياطة الإعدادية، ومدرسة الزخرفية الثانوية بنات بفارسكور، ومدرسة التجارة المشتركة، ومدرسة الحرية الثانوية التجارية، ومدرسة الشهيد رضوان بالبصارطة وتناولت التوعية بالمشكلة السكانية وآثارها، ومخاطر الزواج المبكر، وأهمية التعليم، إلى جانب التوعية بالنظافة الشخصية وكيفية التعامل الآمن مع الكلاب الضالة ومرض السعار.