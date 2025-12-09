طقس أوربي.. ثلوج سانت كاترين تزين قمة جبل موسى.. وحبات برد وسيول خفيفة تضرب دهب ونويبع

شهدت قمّة جبل موسى بمدينة سانت كاترين اليوم أجواء شتوية استثنائية تشبه الطقس الأوروبي، مع بداية تساقط الثلوج الخفيفة التي ظهرت بعد عصر اليوم، وسط توقعات بزيادتها خلال الساعات المقبلة بفعل الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

وقال أشرف عبد الرحمن، الدليل البدوي بسانت كاترين، إن الثلوج بدأت تتساقط بشكل خفيف بعد تراجع درجات الحرارة بشكل حاد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل الحرارة إلى ما دون الصفر خلال الليل، وهي ظاهرة تتكرر عادة في المناطق الجبلية المرتفعة خلال فصل الشتاء.

وحصل موقع «صدى البلد» على صور ومقاطع فيديو توثّق اللحظات الأولى لتساقط الثلوج على القمة، التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 2240 مترًا فوق سطح البحر، ما يجعلها من أكثر المناطق عرضة للبرد الشديد في هذه الفترة من العام.

وفي سياق متصل، أكد صالح جميع أن مدينتَي نويبع ودهب شهدتا اليوم سقوط حبات البَرَد في عدة مناطق، مع تعرض بعض الأودية لسيول خفيفة نتيجة السحب الركامية التي غطّت أجزاء واسعة من جنوب سيناء.

كما شهدت مدن طور سيناء ودهب وشرم الشيخ منذ أمس حالة من عدم الاستقرار الجوي، تمثلت في أمطار متقطعة وارتفاع كبير في الأمواج على شواطئ خليج العقبة والبحر الأحمر، بينما تشير التوقعات إلى استمرار البارد والاضطرابات الجوية على فترات خلال الأيام المقبلة بفعل امتداد منخفض جوي بارد قادم من شرق المتوسط.