إبعاد مندوبي وأنصار المرشحين من أمام اللجان الانتخابية في الوادي الجديد

أبعدت قواتُ الأمن المكلَّفة بتأمين اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد جميعَ أنصار ومندوبي المرشحين من أمام اللجان الانتخابية، وذلك مع بداية فتحها، لضمان سير العملية الانتخابية في جو من الهدوء، ومنع أي نوع من أنواع الدعاية أمام اللجان، ومنع توجيه الناخبين.

60 لجنة ومركزا انتخابيا في الوادي الجديد

بدأت مقار 60 لجنة انتخابية فرعية بمدن وقرى محافظة الوادي الجديد في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة لمجلس النواب، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الانتخابات في الدائرتين بمحافظة الوادي الجديد، حيث يصل عدد الناخبين بالمحافظة إلى 195،479 ناخبًا وناخبة.

تُجرى الانتخابات أمام 5 مرشحين في الدائرة الأولى التي تضم (الخارجة وباريس)، وأمام 16 مرشحًا في الدائرة الانتخابية الثانية التي تضم (الداخلة والفرافرة وبلاط).

شهدت الجولة الأولى تنافس 6 مرشحين في الدائرة الأولى، لكن إحدى المرشحات أعلنت عدم استكمال الانتخابات.

كما شهدت الجولة الأولى في الدائرة الثانية تنافس 21 مرشحًا، أعلن 6 مرشحين منهم عدم استكمالها.