تضامن الوادى الجديد: قوافل طبية مجانية لأهالى الخارجة وباريس

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد بالتنسيق مع مديرية الصحة عن تنفيذ مجموعة القوافل المتكاملة - العطاء مصر و متطوعيها بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجديدة

حيث يتم تنفيذ قافلتي معونات للقرى باريس و الأربعين و التمانين و القرى المحيطة و قافلة طبية جراحات مناظير بمشاركة الأساتذة الاستشاريين في التخصصات من كلية طب القصر العيني، كلية طب عين شمس ، كلية طب الفيوم و جامعة بني سويف

وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بالخدمات الصحية وتوسيع نطاق الحماية والرعاية للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الإقليم بالعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات علاجية متكاملة.

ويبدأ عمل القوافل الطبية في الفترة من 11 الى 14 ديسمبر الجارى وسيتم إجراء العمليات الجراحية بمستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى باريس العام طبقا للتخصصات المدرجة بالقافلة.

وذلك ضمن جهود التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة لضمان وصول الخدمات لكل مواطن في مكانه، وتحقيق أقصى استفادة للأسر الأكثر احتياجًا، وللاستفسار والتواصل بمستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى باريس العام.