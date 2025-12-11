محافظ القليوبية يوفر تروسيكل لمواطن يرعى شقيقه من ذوي الهمم

استجاب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لطلب أحد المواطنين من ذوي الهمم بمدينة شبين القناطر، والذي عرض خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي احتياجه لتوفير مصدر دخل ثابت لأسرته، نظرًا لقيام شقيقه برعايته وتحمّل نفقاته بشكل كامل.

وعقب عرض الحالة، وجّه المحافظ بسرعة دراستها والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات الأسرة، حيث تم التعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة لتوفير دعم فوري.



وتم اليوم تسليم "تروسيكل" مجهز لشقيق المواطن ليكون مشروعًا صغيرًا يساعده على توفير دخل مستمر يضمن حياة كريمة له ولأخيه من ذوي الهمم.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، وخاصة الأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الهمم، مشددًا على أن باب المحافظة مفتوح دائمًا أمام المواطنين.