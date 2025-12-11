ختام تدريب وفد إفريقي على تقنيات تحسين تقاوي الأرز بـ بحوث سخا | صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من تدريب وفد يضم متدربين من 10 دول إفريقية هي: غينيا، الكاميرون، تنزانيا، بوركينا فاسو، الجابون، مدغشقر، موزمبيق، ناميبيا وتوجو، وذلك بمركز البحوث والتدريب للأرز بسخا والذي استمر خلال الفترة من 16 نوفمبر حتى 11 ديسمبر 2025.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور وليد الخبي، رئيس مكون المعاملات بمركز البحوث والتدريب في الأرز, ضمن برنامج متخصص في إنتاج وتحسين تقاوي محصول الأرز، في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الزراعي مع القارة الإفريقية ونقل الخبرات المصرية الرائدة في هذا المجال.

أكد محافظ كفر الشيخ أن هذا البرنامج يجسد نموذجًا عمليًا للتعاون المصري–الإفريقي في قطاع الزراعة، موضحًا أن المحافظة بما تمتلكه من خبرة علمية وبحثية متقدمة في إنتاج الأرز، تساهم بدور فاعل في دعم القدرات الإفريقية لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المحافظة تُعد من أكبر محافظات الجمهورية إنتاجًا للأرز، كما تستضيف أحد أهم الصروح البحثية الزراعية في الشرق الأوسط، وهو مركز البحوث والتدريب للأرز بسخا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن هذا التعاون يأتي امتدادًا للدور الريادي لمصر في دعم التنمية الزراعية بالقارة الإفريقية، ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة للأشقاء الأفارقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز الشراكات الإفريقية في مجالات الأمن الغذائي والبحث العلمي الزراعي، مشيدًا بدور وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في تطوير أصناف أرز حديثة مقاومة للتغيرات المناخية وتساهم في ترشيد استهلاك المياه.

وأعرب المتدربون الأفارقة عن بالغ تقديرهم لحسن التنظيم ومستوى البرنامج التدريبي، مشيدين بالتقدم العلمي والتكنولوجي الذي لمسوه في التجربة المصرية، مؤكدين أن التدريب شكل منصة حقيقية لتبادل الخبرات ودعم التعاون في مجالات الزراعة المستدامة، بما يعزز جهود القارة السمراء نحو تحقيق الأمن الغذائي المشترك.