أخبار أسوان| نتيجة الحصر العددى لـ إعادة إنتخابات النواب.. وإصلاح كسر مياه وضبط متسولين

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 12/12/2025 احداث متنوعة.

ينشر صدى البلد الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها المرشحون المتنافسون بالدائرة الرابعة ومقرها مركز إدفو لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة أسوان.

ننشر الحصر العددى للأصوات التى حصل عليها المرشحون المتنافسون بالدائرة الثالثة ومقرها مركز نصر النوبة لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة أسوان.

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بتفقد موقع الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط مياه الشرب العمومى بقطر 8 بوصة بمنطقة الإشارة بوسط طريق كسر الحجر .

وأثناء جولته التفقدية برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة.

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه حرصاً على إتاحة الفرصة أمام المواطنين المقيمين بالمنطقة التى حدث بها الكسر لإستخدام المياه ، فلم يتم قطعها إطلاقاً ، وتم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ تحويله بربط منطقة الكسر على مطابق الصرف الصحى لتفريغ كميات المياه ، بالتوازى مع الدفع بسيارات الكسح لشفط المياه من الطريق لتسهيل حركة المركبات والمارة .

أمر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للجملة والسلع الإستهلاكية إلى النيابة العامة للتحقيق.

جاء ذلك عقب قيامه بزيارة مفاجئة للمجمع الإستهلاكى " هايبر " بالشيخ هارون بعد ورود شكاوى من المواطنين بعدم توافر السلع الأساسية والإستراتيجية بكميات كافية داخل المجمع .

جهود متنوعة

فيما قام محافظ أسوان أيضاً بالتواصل مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية المهندس أيمن إسماعيل لزيادة المعروض من المنتجات والسلع الغذائية والأساسية والتموينية حيث تم توفير السلع المختلفة داخل هذا المجمع ، وباقى المجمعات بإجمالى 33 مجمع إستهلاكى بمختلف مدن ومراكز المحافظة للوفاء بإحتياجات المواطنين منها .

فى خطوات تنفيذية جادة وفعالة لمواجهة ظاهرىة التسول وفقاً لما تم التنسيق المسبق عليه أثناء الإجتماع الأخير بين اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء عبدالله جلال مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن .

تم إلقاء القبض على أعداد من المتسولين بفئات وأعمار سنية مختلفة نتيجة قيام المديرية بتسيير حملات ودوريات مترجلة على طريق كورنيش النيل ، وأمام المراسى السياحية ، وأيضاً بعض الشوارع الرئيسية والأسواق ، والتى نجحت فى ضبط هؤلاء المتسولين ، والذين تم إحالتهم إلى النيابة المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

