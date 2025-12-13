اقتصاد السعودية ينمو 4.5% في 2026 مع تباطؤ التضخم



أظهرت تقديرات حديثة أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 4.5% في 2025، مع المحافظة على الأداء ذاته العام المقبل، بحسب استطلاع أجرته بلومبرغ شمل 21 اقتصادياً.

وهذه التقديرات تظهر تحسناً في التوقعات عن الاستطلاع السابق الذي أظهر أن أوسط توقعات المحللين تشير إلى نمو بنسبة 4.1% للعامين.

تتحسن التوقعات لنمو اقتصاد المملكة، مع عودة الزخم إلى النشاط النفطي بعد زيادة إنتاج المملكة من الخام، في الوقت ذاته يستمر نمو الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي، مدعوماً بتوسع قطاعات مثل السياحة والضيافة والصناعة والخدمات.

التوقعات الحكومية والدولية

وتتقاطع توقعات بلومبرغ مع تقديرات الحكومة السعودية، إذ قدرت وزارة المالية نمو الناتج المحلي بنحو 4.4% في 2025 و4.6% في 2026، مدعوماً باتساع الأنشطة غير النفطية وتواصل الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية.

في المقابل، جاءت أحدث التوقعات التي صدرت أمس عن منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) أكثر تحفظاً، مع تقديرات بنمو الاقتصاد السعودي 3.6% في 2025 و3.8% في 2026.