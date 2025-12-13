قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا
الرياضية السعودية: محمد صلاح في جدة هذا الأسبوع
الأول يوتيوب | عمرو مصطفى تريند منصات الاستماع في الوطن العربي
وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
محمد صلاح على الدكة.. تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي
غيابات عديدة لبيراميدز أمام فلامنجو البرازيلي

ياسمين تيسير

يواجه بيراميدز نظيره فلامنجو البرازيلي اليوم، السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، باستاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية.

ويغيب عن بيراميدز اليوم عدد من اللاعبين، وهم: رمضان صبحى بسبب قضية التزوير ، والمغربى وليد الكرتى الذى تعثر انضمامه للفريق رغم الاتفاق المسبق بين بيراميدز والمنتخب المغربى على عودته لصفوف فريق بيراميدز بعد مشاركته أمام سوريا فى كأس العرب.

ويدير مباراة بيراميدز أمام فلامنجو، طاقم يضم ثلاثيا قطريا، وهم: عبد الرحمن الجاسم حكم ساحة، طالب المري مساعدا أول، وسعود المقلة مساعدا ثانيا. 

ويتواجد على تقنية الفيديو في مباراة بيراميدز وفلامنجو، القطري خميس المرى حكم فيديو، والتايلندي سيفاكورن بو أودوم حكم فيديو مساعد.

بيراميدز فلامنجو الانتر كونتيننتال

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي

علي أبو سنة: تعزيز مرونة المياه كأولوية دولية في برنامج عمل الأمم المتحدة للبيئة

لدعم مربي الثروة الحيوانية.. بحوث الصحراء يطلق قوافل إرشادية وبيطرية بمنطقة المغرة

ممثل الهابيتات: الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر على طاولة منتدى الإسكان الحضري للدول العربية

صحة الشرقية تنفذ 79 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الإعاقة في 63 أسبوعاً

تعلمي طريقة عمل الزلابية في المنزل.. مقرمشة وهشة

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

