غيابات عديدة لبيراميدز أمام فلامنجو البرازيلي

يواجه بيراميدز نظيره فلامنجو البرازيلي اليوم، السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، باستاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية.

ويغيب عن بيراميدز اليوم عدد من اللاعبين، وهم: رمضان صبحى بسبب قضية التزوير ، والمغربى وليد الكرتى الذى تعثر انضمامه للفريق رغم الاتفاق المسبق بين بيراميدز والمنتخب المغربى على عودته لصفوف فريق بيراميدز بعد مشاركته أمام سوريا فى كأس العرب.

ويدير مباراة بيراميدز أمام فلامنجو، طاقم يضم ثلاثيا قطريا، وهم: عبد الرحمن الجاسم حكم ساحة، طالب المري مساعدا أول، وسعود المقلة مساعدا ثانيا.

ويتواجد على تقنية الفيديو في مباراة بيراميدز وفلامنجو، القطري خميس المرى حكم فيديو، والتايلندي سيفاكورن بو أودوم حكم فيديو مساعد.