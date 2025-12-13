الأردن يرحب باستمرار استضافة وتثبيت مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في عمان بجانب دمشق

أعرب وزير الصحة ونائب رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الأردني إبراهيم البدور عن ترحيب الأردن باستمرار استضافة وتثبيت مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في المملكة، على أن يكون مقرا آخر بالإضافة إلى العاصمة السورية دمشق، منوها بالدعم المتواصل الذي يقدمه الأردن للمجلس منذ استضافته في عمّان منذ عام 2013.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور البدور في اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والذي عقد /السبت/ في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة وزير الصحة العراقي رئيس الهيئة صالح الحسناوي ووزير الصحة السوري مصعب العلي، حيث ناقش عدداً من القضايا الجوهرية المتعلقة بعمل المجلس وتطوير برامجه.

وأشار البدور، خلال الاجتماع، إلى التزام الأردن الثابت بدعم المجلس العربي، لافتا إلى التسهيلات اللوجستية والإدارية التي توفرها المملكة، وفي مقدمتها استضافة مقر المجلس في عمّان، وتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من أداء مهامه بكفاءة واقتدار.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في تطوير التخصصات الصحية والطبية، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها الدول العربية في سبيل توحيد المعايير الطبية، والارتقاء بمستوى التدريب والتعليم الطبي المهني في المنطقة.

ويُعد المجلس العربي للاختصاصات الصحية من المؤسسات الرائدة في مجال التعليم الطبي المهني في الوطن العربي، إذ يضطلع بدور محوري في اعتماد البرامج التخصصية، وتوحيد المعايير التدريبية، وتنظيم امتحانات البورد العربي، والإشراف على برامج التدريب الطبي، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز التكامل الصحي العربي.