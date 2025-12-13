قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
52 ألف جنيه تكلفة مصافحة ميسي والتقاط صورة معه.. ما القصة؟

أحمد أيمن

يجري أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم انتر ميامي الأمريكي، جولة مثيرة في الهند تمتد لثلاثة أيام، بدءًا من مدينة كولكاتا، ثم الانتقال إلى حيدر أباد، مومباي، وأخيرًا نيودلهي.

وتنتظر الجماهير الهندية بفارغ الصبر هذه المناسبة الفريدة، التي تأتي بالتزامن مع العديد من الفعاليات المميزة، حيث يتسائل الكثير منهم عن تكلفة مصافحة ميسي والتقاط صورة معه.

تكلفة لقاء ميسي

أعلن المنظمون عن باقة "اللقاء والترحيب" التي تمنح المعجبين فرصة مثالية للالتقاء بميسي، حيث يمكنهم مصافحته والتقاط صورة جماعية معه. 

تبلغ تكلفة هذه الباقة حوالي 1100 دولار أمريكي (52 ألف جنيه مصري تقريبا)، وتسمح حتى 6 أشخاص مع ميسي في نفس الصورة. 

كما تشمل الباقة، الدخول إلى صالة فاخرة لتقديم المشروبات والوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى تذكرة ضيافة لمرحلة دلهي من الجولة، حيث وصف المنظمون هذه التجربة بأنها "فرصة تحدث مرة واحدة في العمر."

جولة ميسي في الهند

ستحتوي منطقة المشجعين "هولا ميسي" على مجسم بالحجم الطبيعي لميسي وهو يجلس على عرش، بالإضافة إلى قاعة مزينة بعدد من جوائزه. 

كما سيتم إعادة تصميم منزله لتتيح للمعجبين مشاهدة دمى تمثل اللاعب وعائلته على الشرفة، كجزء من جولة ميسي وتمنح عشاقه الفرصة للشعور بالقرب من حياتهم المفضلة.

سيُقام احتفال موسيقي في ملعب "سالت ليك ستاديوم"، الذي سبق أن استضاف ميسي في عام 2011 عندما قاد الأرجنتين للفوز على فنزويلا. 

ويتوقع أن يشارك ميسي في مباريات كرة القدم في جميع المدن الأربع التي سيزورها، بالإضافة إلى لقائه بنجوم كرة القدم وممثلين من صناعة السينما، بما في ذلك نجم بوليوود.

اعتذار رسمي من الهند لميسي

بدأ ميسي يومه بالكشف عن تمثاله البالغ ارتفاعه 70 قدمًا في مدينة كولكاتا الهندية، قبل أن يتوجه إلى الملعب للقاء الجماهير والمشاركة في مباراة استعراضية مع لاعبي كرة القدم الهنود السابقين. 

ومع ذلك، أدى تكدس الجماهير إلى فوضى، حيث قام بعض المشجعين برمي الزجاجات والكراسي، مما استدعى تدخل قوات التدخل السريع للسيطرة على الموقف.   

وقدمت ماماتا بانيرجي، رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية، اعتذارها للنجم الأرجنتيني عقب الفوضى التي شهدها ملعب سالت ليك خلال زيارته إلى كولكاتا الهندية.

وأعربت بانيرجي عن استيائها الشديد من سوء التنظيم وإدارة الحشود، التي حالت دون تمكين الجماهير من مشاهدة ميسي بوضوح، مؤكدًة أنها شعرت بـ"الصدمة والانزعاج" من الأحداث.

ميسي جولة ميسي في الهند الهند تكلفة لقاء ميسي أخبار ميسي

بالصور

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
دينا الشربيني
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
محافظ الشرقية
