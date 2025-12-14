التموين تضبط موازين غير قانونية بمخابز بلدية في الوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة مفاجئة على المخابز بنطاق مركز باريس وقراه.

أكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أن الحملة مشتركة مع مكتب الموازين بالمركز واستهدفت المخابز البلدية لمتابعة مستوى الخبز المقدم للمواطنين ومتابعة تفعيل " مبادرة حقك بالميزان".

أوضحت سلوى، أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضرًا ومخالفة متنوعة تمثلت في تحرير 6 محاضر للمخابز بسبب عدم وجود شهادات صحية للعاملين بها، ومحضرين نقص وزن خبز، ومحضر لمخبز لعدم إعطاء المواطن بون قانوني لصرف الخبز، و7 محاضر لموازين داخل مخابز غير قانونية وغير مدموغة.

وأضافت سلوى، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل تجاه المخالفين، فيما تستمر الحملات التموينية لمراقبة المخابز وحماية حقوق المستهلكين في إطار مبادرة "حقك بالميزان".

وأهابت مديرة التموين بالوادي الجديد بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.