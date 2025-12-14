المؤتمر: مركز التجارة الإفريقي بالقاهرة الجديدة يفتح آفاقاً جديدة للشباب في القارة السمراء

رحب المهندس هيثم أمان، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم بحزب المؤتمر بمحافظة القاهرة، بانطلاق مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصف المهندس أمان هذا الحدث بأنه "خطوة تاريخية تعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في تعزيز بيئة الأعمال وخلق مستقبل واعد للشباب المصري والإفريقي."



وأكد "أمان" في بيان صادر عنه أن المركز سيكون "نقطة تحول في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر والقارة الإفريقية ككل"، مشيراً إلى أنه سيعمل على توفير حلول تمويلية مبتكرة، وتقليل المخاطر التجارية، وتبسيط الإجراءات، مما يخلق مناخاً جاذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما سيسهم في تنشيط التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

وأضاف المهندس هيثم أمان، أن المركز سيكون "منصة حيوية لدعم الشباب ورواد الأعمال"، حيث سيمكنهم من الوصول إلى أسواق قارية واسعة، والحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم الناشئة، والاستفادة من برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات مع نظرائهم في دول القارة.

وشدد على أن هذا يتوافق مع جهود الدولة المصرية في تمكين الشباب ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح "أمان" أن المركز سيكون "أداة فاعلة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي المنشود"، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والشركات والجهات الحكومية في مختلف دول القارة، كما سيساعد في نقل الخبرات المصرية الناجحة في مجالات التنمية والتصنيع والتكنولوجيا إلى الأشقاء الأفارقة.

وأوضح المهندس هيثم أمان، أن إنشاء مركز التجارة الإفريقي في مصر "يؤكد ريادة مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبشرية في القارة، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار المشترك، ويضع أساساً متيناً لتمكين الشباب وتعزيز بيئة الأعمال التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر وإفريقيا."