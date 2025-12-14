لعلاج دوالى القدمين في المنزل .. جرب هذه النصائح

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طرق علاج دوالى القدمين الطبيعية حيث أنها من أكثر المشكلات الصحية الشائعة.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم طرق العلاج المنزلية التى تساعد في علاج دوالى القدمين.

مارس التمارين الرياضية بانتظام



السير من الطرق الفعالة للمساعدة على تدفق الدم في الساقين و يمكن لاختصاصي الرعاية الصحية أن يقترح عليك مستوى نشاط جيد.



تحكم في الوزن

يؤدي فقدان الوزن الزائد إلى تخفيف الضغط على الأوردة.



تجنَّب الملح



اتبع نظامًا غذائيًا قليل الملح لمنع التورم الناتج عن احتفاظ الجسم بالماء.



اختر الحذاء المناسب

ينبغي تجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي و إذ تعمل الأحذية ذات الكعب المنخفض على تقوية عضلات ربلة الساق بشكل أكبر وهذا أفضل للأوردة.

لا ترتدِ الملابس الضيقة



يمكن أن تقلل الملابس الضيقة حول الخصر أو الساقين أو الأربية من تدفق الدم.

ارفع ساقيك



لتحسين تدفق الدم في الساقين، احصل على عدة فترات استراحة قصيرة يوميًا لرفع الساقين فوق مستوى القلب و على سبيل المثال، استلقِ مع وضع ساقيك على ثلاث أو أربع وسادات ويمكنك أيضًا رفع قدم السرير بمقدار ست بوصات (15.2 سم).



غيِّر الوضعية بشكل دائم



لا تجلس أو تقف لفترات طويلة إذ تساعد الحركة على تدفق الدم.