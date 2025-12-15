قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نادي الجزيرة: فرع أكتوبر يخسر 20-25 مليون جنيه سنويا

نادي الجزيرة
نادي الجزيرة

قال المهندس إبراهيم زاهر، المرشح على رئاسة نادي الجزيرة  والمقرر عقدها في التاسع عشر من الشهر الجاري، عبر قائمة تحمل شعار «جيل جديد… رؤية متطورة»، إن سبب ترشحه هو أن النادي بالنسبة له بيته الأساسي، حيث تربّى داخله ومارس الرياضة به، حتى استطاع خوض منافسات كأس العالم وأولمبياد أثينا 2004 في كرة المياه. 

وأوضح أنه تولّى منصب مدير عام نادي الجزيرة وهو في سن الثامنة والعشرين، ما يجعله مطّلعًا على مشكلات النادي وأهدافه، مؤكدًا أن النادي كان أساسيًا في تكوينه وبناء شخصيته التي انعكست على كل ما قام به في حياته ومناصبه المهنية.

وواصل خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: ترشحت وأخذت قراري ليس لأن النادي متراجع أو يعاني من مشكلة بعينها، لكنه واقف في مكانه، خاصة أنه يُدار منذ سنوات بنفس الطريقة وبفكر القطاع العام، وحان الوقت لأن يُدار بفكر القطاع الخاص.

وبيّن أن سبيل إدارة نادي الجزيرة بفكر القطاع الخاص يعتمد على عدة محاور دون المساس برفع الاشتراكات أو زيادة تكلفة بيع المأكولات والأغذية والمشروبات، قائلًا: أهم شيء في تشكيل القائمة هو أنها الطريق للإدارة بفكر القطاع الخاص، وعندما اتخذت قرار تشكيل القائمة قررت أن أكون مرشحًا على منصب الرئيس حتى أكون في مواجهة الرياح، وبالعامية أحاسب  على المشاريب  بنفسي، علشان نبعد عن فكرة تعليق الشماعات.

وأردف قائلًا: النهارده عايزين نركز على تشكيل القائمة، وتم ذلك بشكل ممنهج وعلمي، حيث بُنيت القائمة على فكر واضح، وليس على كوتة الأصوات التي يمتلكها كل عضو من المرشحين، بل اعتمدنا على نقاط الضعف الموجودة في النادي واحتياجاته، لأن الطريقة التقليدية تقود في النهاية إلى طريق مسدود.

ولفت إلى أن من أهم نقاط الضعف الموجودة في النادي مسألة التشخيص الصحيح، عبر تنمية موارد النادي وإدارتها، والأهم من المورد نفسه هو كيفية إدارة هذه الموارد، قائلًا: ممكن يبقى فيه فلوس، لكن كيف تُدار؟ هذا سؤال مهم، ويحتاج إلى أساليب متطورة ومبتكرة لزيادة العائد على رأس المال.

وعن أهم ثلاثة أهداف يسعى لتحقيقها، قال: افتتاح نادي الجزيرة فرع السادس من أكتوبر بالكامل، وإعادة المركز الرئيسي بالزمالك إلى رونقه ووضعه الطبيعي. وأضاف: بعض الناس ممكن تقول أنا مالي بفرع أكتوبر، وعايز أقولهم لا ليكم علاقة أكيد، لأن معظم الموارد المُدِرّة على فرع الزمالك بتروح في شكل نزيف مالي في أكتوبر، حيث يخسر فرع أكتوبر سنويًا ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه في شكل تشغيل سنوي، في حين تم إنفاق ما بين 80 إلى 100 مليون جنيه خلال السنوات الماضية في صورة مرتبات وأجور.

وأكد أن المستهدف في حال فوزه هو أن يقف فرع النادي بأكتوبر على قدميه خلال عام ونصف، مشددًا على أن قائمته لا تنوي الترشح لأكثر من فترة واحدة، قائلًا: إحنا نازلين أربع سنوات بس، نحط النادي في موقعه الطبيعي فقط.

وذكر أن لديه خبرة موسعة في إدارة الأندية الخاصة، قائلًا: بقالي عشر سنوات مش شغال غير في بناء وإدارة الأندية الخاصة، زي إس كلوب وماونتن فيو.

نادي الجزيرة انتخابات نادي الجزيرة مراكز الشباب وزارة الشباب لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

ترشيحاتنا

نزلات البرد

عشبة غير متوقعة تعالج نزلات البرد والسعال

تساقط الشعر

عشان تعرف تعالجه صح.. اكتشف أسباب تساقط الشعر

زيت بذر الكتان

زيت بذور الكتان يحمي من أمراض خطيرة

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد