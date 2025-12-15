نائب : لا يوجد إلا مستشفى عام واحد على مستوى أحياء القاهرة

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور هشام الششتاوى اجتماعا اليوم لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل الله فاروق محمد، بشأن إقامة مستشفى عام - تشمل جميع التخصصات العلاجية بمنطقة الطروات" بحلوان بحضور ممثلي الحكومة من وزارت الصحة والتنمية المحلية بالاشتراك لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل برئاسة النائب احمد الشعراوي رئيس اللجنة.

وبحضور الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي و الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالقاهرة وبعض ممثلي وزارة الصحة كما يشارك في الاجتماع رئيس حي طرة وبعض ممثلي وزارة التنمية المحلية ومسؤل ملف الاتصال السياسي بوزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه طالب النائب أكمل الله فاروق بمشاركة وحضور كل من وزير الصحة و وزيرة التنمية المحلية و محافظ القاهرة ، وقال :"كنت أتمنى حضور هولاء المسؤلين نظرا لأهمية الموضوع وليس تقليل للمسؤلين الحاضرين والمشاركين بالاجتماع".

وقال النائب ان اقتراحه يعود إلى أنه لا يوجد إلا مستشفي عام واحد فقط على مستوى أحياء القاهرة ، حيث لا يوجد إلا مستشفي حلوان العام فقط ، وهذا أمر كارثي وهناك قطيع عريض من مفتقدي الخدمة الصحية بأحياء كثيرة ، مضيفا: “ سـوفي أمانة اللجنة بعدد الأحياء التي لايوجد بها مستشفيات عامة لخدمة سكانها”.