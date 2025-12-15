فوائد الشوفان.. مزايا عديدة أبرزها يحمى القلب والامعاء من مشاكل خطيرة



يعد دقيق الشوفان من المواد الطبيعية الفعالة فى انقاص الوزن وخفض الكوليسترول الضار وتحسين الصحة العامة.

ووفقا لما جاء فى موقع webmd نكشف لكم اهم فوائد دقيق الشوفان.

صحة الأمعاء

يعزز بيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان، عملية إفراغ الأمعاء بشكل منتظم ويمنع الإمساك كما أنه يدعم البكتيريا المعوية الصحية، مما قد يقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي وغيرها من مشاكل الأمعاء.

خفض الكوليسترول



تُساهم الألياف القابلة للذوبان، مثل بيتا جلوكان الموجود في دقيق الشوفان، في خفض مستوى الكوليسترول ففي إحدى الدراسات، انخفض مستوى الكوليسترول الكلي بنسبة ٢٣٪ لدى من تناولوا نخالة الشوفان ويعتقد الباحثون أن عدة آليات في الجسم مسؤولة عن هذا الانخفاض.

صحة القلب

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المعروفة باسم أفينانثراميدات، والتي لا توجد في الحبوب الأخرى. تعمل هذه المضادات على تقليل الالتهابات وإرخاء الشرايين، مما يحسن صحة القلب.

التحكم في مستوى السكر في الدم

تساعد الألياف القابلة للذوبان الموجودة في بعض أنواع الشوفان على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام. ويتميز الشوفان الأقل معالجة بمؤشر جلايسيمي منخفض إلى متوسط، مما يجعله مصدراً مناسباً للكربوهيدرات لمرضى السكري وينبغي تجنب دقيق الشوفان سريع التحضير، لأنه يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع.

التحكم في الوزن

يُعطي تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالشوفان، شعوراً بالشبع، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام فالألياف الموجودة في الشوفان، وتحديداً بيتا جلوكان، تجعل محتويات الأمعاء لزجة للغاية، مما قد يُشعرك بالشبع لفترة أطول.