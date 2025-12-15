قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: عمري ما أطلع أساند ميليشيا ده يبقى آخر يوم في عمري

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة الفاشلة هي التي توجد بها ميليشيات ولا تسيطر على أراضيها، وتعاني من الفوضى، موضحًا أن قرار هذه الدول يأتي من الخارج.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن: «أي دولة لديها حكومتان دولة فاشلة، وأي دولة عندها قوات أجنبية على أراضيها دولة فاشلة».

وأضاف أن الدكتور بدر عبدالعاطي قال إن الدولة الوطنية تتراجع في العالم العربي، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا مع الدولة الوطنية والمؤسسات الوطنية.

وأوضح أن الإعلام المصري يساند موقف بلده، موضحًا: «عمري ما أطلع أساند ميليشيا ده يبقى آخر يوم في عمري، وكنا بنقول للإخوان إرهابيين وهما في الحكم، وفيه دول فيها ميليشيات، روحوا شوفوا بلادكم محتلة».

وتابع: «ليه فيه ناس عندها رغبة في انتشار الإرهاب؟ إحنا متابعين وحدودنا مؤمنة، واللي يعدي حدودنا يدفن، وإحنا شايفين جوا ومش لسه هنستنى».

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى على مسئوليتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

جريمة قتل روب راينر تهز هوليوود: مأساة عائلية تتشابك مع تصريحات ترامب المثيرة للجدل

جريمة قتل روب راينر تهز هوليوود: مأساة عائلية تتشابك مع تصريحات ترامب المثيرة للجدل

فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني يخاطب البرلمان الهولندي ويجري محادثات مع رئيس الوزراء المؤقت

غزة

الرئيس الإيطالي: المأساة في غزة تعرض الشرق الأوسط لجراح جديدة

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

فورد ورينو
فورد ورينو
فورد ورينو

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد