إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية

أعلنت الإدارة العامة لميناء العريش البحري، مساء اليوم، إغلاق الميناء أمام حركة السفن؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر مسؤول في الميناء، إنه تم إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر.

وأكد المصدر، عودة فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء أحوالا جوية غير مستقرة وأمطارا غزيرة ورياحا باردة تسببت في ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط.