اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 16-12-2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد صبيح

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء  16 ديسمبر 2025 في محلات الصاغة، يستعرضه صدى البلد بعد انخفاض سعر الجرام عيار 21 بنحو 25 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب 46000 جنيه للشراء و45840 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم


عيار 24 سجل سعر البيع 6570 جنيه وسعر الشراء 6550 جنيه
عيار 22 سجل سعر البيع 6025 جنيه وسعر الشراء 6005 جنيه

عيار 14 سجل سعر البيع 3835 جنيه وسعر الشراء 3820 جنيه
عيار 12 سجل سعر البيع 3285 جنيه وسعر الشراء 3275 جنيه

وسجلت الأونصة 204395 جنيه للشراء و203685 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 46000 جنيه للشراء و45840 جنيه للبيع.

أما الأونصة العالمية بالدولار فبلغت 4296.36 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ارتفاع أسعار الذهب

وسجل عيار 21 سعر بيع 5750 جنيه وسعر شراء 5730 جنيه، فيما جاء عيار 18 بسعر بيع 4930 جنيه وسعر شراء 4910 جنيه، وعيار 14 سجل سعر بيع 3835 جنيه وسعر شراء 3820 جنيه، بينما بلغ عيار 12 سعر بيع 3285 جنيه وسعر شراء 3275 جنيه.

أسعار أعيرة الذهب اليوم

سجل عيار 24 للذهب سعر بيع 6570 جنيه وسعر شراء 6550 جنيه.

عيار 22 جاء بسعر بيع 6025 جنيه وسعر شراء 6005 جنيه.

بلغ سعر بيع عيار 21 نحو 5750 جنيه وسعر الشراء 5730 جنيه.

سجل عيار 18 سعر بيع 4930 جنيه وسعر شراء 4910 جنيه.

أما عيار 14 فبلغ سعر البيع 3835 جنيه وسعر الشراء 3820 جنيه.

وحقق عيار 12 سعر بيع 3285 جنيه وسعر شراء 3275 جنيه.

سعر الذهب

 الذهب يواصل مكاسبه

وعالميًا، واصل الذهب مكاسبه مدعومًا بتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في شهرين، ما عزز جاذبية المعدن النفيس للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. وارتفعت أسعار الذهب منذ بداية العام بنحو 64%.

وتركز الأسواق حاليًا على بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية، إذ تشير التقديرات إلى أن أي دلائل على تباطؤ سوق العمل قد تُبقي عوائد السندات قصيرة الأجل محدودة وتضغط على الدولار، وهو ما يدعم أسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

ولا تزال توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في صدارة اهتمام المستثمرين، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في خطوة شهدت انقسامًا نادرًا داخل لجنة السياسة النقدية، وسط استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح الرؤية بشأن سوق العمل.

وفي هذا السياق، يرى بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا بدرجة لا تسمح بمزيد من التيسير النقدي في الوقت الراهن، فيما تُسعّر الأسواق حاليًا خفضين محتملين لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، مع اعتبار تقرير الوظائف المرتقب اختبارًا رئيسيًا لهذه التوقعات.

ويستفيد الذهب، باعتباره من الأصول غير المدرة للعائد، عادةً من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وأشار بنك ANZ في مذكرة بحثية إلى أن قرار الهند السماح لصناديق التقاعد بالاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة قد يسهم في زيادة مشاركة المؤسسات، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم زيادة التخصيصات الاستثمارية للمعدن النفيس.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع، مقتربة من 4350 دولارًا خلال التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، إلى جانب تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وفي المقابل، قد تشكل التصريحات المتشددة لبعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عامل ضغط على أسعار الذهب من خلال دعم الدولار. ويترقب المستثمرون تصريحات كل من ستيفن ميران محافظ الاحتياطي الفيدرالي، وجون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في وقت لاحق من اليوم.

كما ينتظر المتعاملون صدور تقرير التوظيف الأمريكي لشهري أكتوبر ونوفمبر، بما يشمل بيانات الوظائف غير الزراعية، ومتوسط الأجور بالساعة، ومعدل البطالة، لما له من تأثير مباشر على توقعات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي عن ثالث خفض لسعر الفائدة خلال العام الجاري، ليصل النطاق المستهدف إلى 3.50% – 3.75%. وأكد رئيس البنك جيروم باول أن السياسة النقدية باتت في وضع يسمح بالانتظار ومراقبة تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ قرارات جديدة.

وبحسب أداة CME FedWatch، تُقدّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنحو 76% لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يناير 2026.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 اليوم

