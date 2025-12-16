سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 16-12-2025

سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وفي مختلف البنوك المصرية، يستعرضه صدى البلد مع فروق طفيفة بين البنوك في سعر الشراء والبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

أعلن البنك المركزي المصري سعر رسمي للدولار عند 47.399 للشراء و47.532 للبيع.

وسجل سعر الشراء لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وبنك التعمير والإسكان 47.430 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 47.465 و47.530 جنيه.

وسجلت بنوك أخرى مثل اتش اس بى سى HSBC وبنك قناة السويس والبنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي، سعر شراء 47.420 جنيه وسعر بيع 47.520 جنيه.

سعر الدولار اليوم

البنك التجاري الدولي (CIB) عرض الدولار عند 47.410 للشراء و47.510 للبيع، فيما سجلت بنوك كريدي أجريكول وبنك البركة وQNB الأهلي وبنك الكويت الوطني NBK سعر شراء 47.400 جنيه وسعر بيع 47.500 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل بنك الإسكندرية أدنى سعر للشراء عند 47.380 جنيه وأدنى سعر للبيع عند 47.480 جنيه.

هذا الاستقرار يعكس حالة التوازن النسبي في سوق العملات وسط استمرار التدخلات الحكومية والرقابة على حركة الدولار في السوق المحلية.