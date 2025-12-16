قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أهالي بيلا بكفر الشيخ يشيعون جنازة رائدة العمل الخيري النبوية الزيادي| صور

تشييع جنازة سيدة الخير في بيلا
تشييع جنازة سيدة الخير في بيلا
محمود زيدان

شيع المئات من أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ظهر اليوم الثلاثاء، جنازة السيدة النبوية الزيادي، رائدة العمل الخيري ورئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة المسلمة ببيلا، والتي وافتها المنية مساء أمس، الاثنين، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع مع وعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وأُقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة بمسجد الجبانة بمدينة بيلا، عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من الأهالي، وقيادات العمل الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، الذين حرصوا على توديعها في مشهد جنائزي مهيب اتسم بالحزن والدعاء.

وانطلقت الجنازة في موكب مهيب جاب شوارع المدينة، وسط حالة من التأثر الشديد بين المشيعين، قبل أن يُوارى جثمانها الثرى في مقابر العائلة، وسط الدعوات للفقيدة بالرحمة والمغفرة، تقديرًا لمسيرتها الحافلة بالعطاء والعمل الإنساني.

وتقرر إقامة مراسم العزاء في مضيفة المعداوي بمدينة بيلا، حيث من المنتظر أن يتوافد الأهالي ومحبو الفقيدة لتقديم واجب العزاء لأسرتها، مؤكدين مكانتها الكبيرة ودورها البارز في خدمة المجتمع.

وتُعد السيدة النبوية الزيادي واحدة من أبرز رموز العمل الخيري بمحافظة كفر الشيخ، إذ أسهمت على مدار عقود في دعم الأسر الأولى بالرعاية، ورعاية الأيتام، وتمكين المرأة، من خلال أنشطة ومبادرات إنسانية واجتماعية تركت أثرًا واضحًا في المجتمع المحلي.

ونعى أهالي مدينة بيلا والعديد من مؤسسات المجتمع المدني الفقيدة، مشيدين بسيرتها الطيبة وحسن أخلاقها، مؤكدين أن رحيلها يمثل خسارة كبيرة للعمل الخيري، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

كفر الشيخ بيلا مدينة بيلا أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

الفنانة حورية فرغلي

بعد تصدرها التريند.. حورية فرغلي تكشف حقيقة ارتباطها ورأيها في الزواج العرفي

جانب من اللقاء

خبير برلماني: أصوات المصريين بالخارج مؤثرة في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية

الذهب والدولار

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس| فيديو

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد