أهالي بيلا بكفر الشيخ يشيعون جنازة رائدة العمل الخيري النبوية الزيادي| صور

شيع المئات من أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ظهر اليوم الثلاثاء، جنازة السيدة النبوية الزيادي، رائدة العمل الخيري ورئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة المسلمة ببيلا، والتي وافتها المنية مساء أمس، الاثنين، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع مع وعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وأُقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة بمسجد الجبانة بمدينة بيلا، عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من الأهالي، وقيادات العمل الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، الذين حرصوا على توديعها في مشهد جنائزي مهيب اتسم بالحزن والدعاء.

وانطلقت الجنازة في موكب مهيب جاب شوارع المدينة، وسط حالة من التأثر الشديد بين المشيعين، قبل أن يُوارى جثمانها الثرى في مقابر العائلة، وسط الدعوات للفقيدة بالرحمة والمغفرة، تقديرًا لمسيرتها الحافلة بالعطاء والعمل الإنساني.

وتقرر إقامة مراسم العزاء في مضيفة المعداوي بمدينة بيلا، حيث من المنتظر أن يتوافد الأهالي ومحبو الفقيدة لتقديم واجب العزاء لأسرتها، مؤكدين مكانتها الكبيرة ودورها البارز في خدمة المجتمع.

وتُعد السيدة النبوية الزيادي واحدة من أبرز رموز العمل الخيري بمحافظة كفر الشيخ، إذ أسهمت على مدار عقود في دعم الأسر الأولى بالرعاية، ورعاية الأيتام، وتمكين المرأة، من خلال أنشطة ومبادرات إنسانية واجتماعية تركت أثرًا واضحًا في المجتمع المحلي.

ونعى أهالي مدينة بيلا والعديد من مؤسسات المجتمع المدني الفقيدة، مشيدين بسيرتها الطيبة وحسن أخلاقها، مؤكدين أن رحيلها يمثل خسارة كبيرة للعمل الخيري، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.