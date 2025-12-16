مطالب يورتشيتش فى ضم الصفقات لـ بيراميدز

يدرس الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التعاقد مع بعض صفقات لتدعيم صفوف السماوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال يورتشيتش في تصريحات له عبر اذاعة On Sport: "تحدثت مع الإدارة بشأن الرغبة في تغيير الدماء في بعض المراكز، حيث نرغب في التعاقد مع مدافعين اثنين في قلب الدفاع، إلى جانب لاعب رقم 10 يمنح الفريق أفضلية هجومية، ويمتلك الحلول الفردية القادرة على تغيير مجرى المباريات".

وأضاف مدرب بيراميدز "مركز الجناح يمثل أزمة كبيرة بالنسبة لنا، في ظل غياب مصطفى فتحي لانضمامه للمنتخب الوطني، وعودته في يناير، وهو ما يجعله خارج التدريبات معنا لفترة طويلة، بالإضافة إلى أن البرازيلي إيفرتون دا سيلفا ما زال يحتاج لوقت من أجل التأقلم مع الفريق".

