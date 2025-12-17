قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أندرويد 16 يحصل على وضع داكن إجباري وميزات وصول جديدة لتحسين تجربة المستخدم

أندرويد 16
أندرويد 16
احمد الشريف

أوضحت منصة Chrome Unboxed أن جوجل أطلقت في أندرويد 16 حزمة من سبع مزايا وصول جديدة، أبرزها «الوضع الداكن الإجباري» الذي يفرض نمطًا داكنًا شبه شامل على التطبيقات، ما يجعل هواتف أندرويد أكثر راحة وشمولًا لمستخدميها، خصوصًا ذوي الحساسية للضوء وضعاف البصر.​

وضع داكن إجباري يغطي أغلب التطبيقات

أكدت Chrome Unboxed أن أندرويد 16 قدّم خيارًا موسعًا للوضع الداكن يسمح للنظام بتعتيم معظم التطبيقات تلقائيًا حتى لو لم يوفّر المطوّر وضعًا داكنًا خاصًا به، فيحل مشكلة «الشاشة البيضاء المفاجئة» عند فتح تطبيق غير مدعوم. 

و أشار التقرير إلى أن هذه الخطوة لا تخدم فقط المستخدمين ذوي الإعاقة البصرية، بل تمنح تجربة أكثر تناسقًا وراحة لأي مستخدم يتصفح هاتفه في الإضاءة المنخفضة أو ليلًا.​

ذكاء اصطناعي يصف المشهد ويوضّح العواطف

واوضحت Chrome Unboxed أن جوجل عززت ميزة Guided Frame على هواتف بيكسل بمحرك Gemini، بحيث لا يكتفي النظام بقول «تم اكتشاف الوجه»، بل يقدّم وصفًا صوتيًا غنيًا للمشهد مثل: «فتاة ترتدي قميصًا أصفر تجلس على الأريكة وتنظر إلى الكلب». 

وفي الوقت نفسه، يحصل المستخدمون على Expressive Captions أكثر ذكاءً، حيث تضيف التسميات النصية علامات تعبيرية مثل "فرح" أو “حزن” أو وصف نبرة الصوت، ما يساعد الصم وضعاف السمع على فهم السياق العاطفي للفيديو أو المكالمة.​

تحكم صوتي ويدوي أسهل مع Voice Access وAutoClick

يشير التقرير إلى أن جوجل جعلت تشغيل Voice Access يتم بالكامل بدون لمس؛ يكفي أن يقول المستخدم «Hey Google, start Voice Access» ليبدأ التحكم في الهاتف بالأوامر الصوتية فقط. 

كما يحصل مستخدمو الفأرة الخارجية على نسخة محسنة من AutoClick مع «مؤشر انتظار» يمكنه النقر تلقائيًا بعد التوقف، مع القدرة على تخصيص نوع النقر مثل النقر الأيمن، أو السحب، أو التمرير، مما يقلل الجهد البدني لمن يعانون صعوبة في الضغط المتكرر.​

مزايا عملية لمستخدمي TalkBack وأجهزة السمع

تذكر Chrome Unboxed أن خدمة TalkBack ستدعم قريبًا إملاء النص في لوحة مفاتيح Gboard عبر نقرة مزدوجة بإصبعين، وهو اختصار حيوي للمستخدمين المكفوفين الذين يعتمدون على الإدخال الصوتي.

ومن جانب آخر، تضيف جوجل دعم Fast Pair لسماعات الأذن الطبية العاملة بتقنية Bluetooth LE Audio، بدءًا من أجهزة Demant، ما يسمح بالاقتران بلمسة واحدة وربط أجهزة السمع بهواتف أندرويد بسلاسة أكبر.​

خطوة جديدة نحو أندرويد أكثر شمولًا

رأت Chrome Unboxed أن هذه التحديثات، التي جاءت تزامنًا مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، تمثّل أكبر دفعة في مجال سهولة الوصول على أندرويد منذ سنوات، مع دمج واضح لقدرات Gemini في صلب التجربة اليومية. 

وأشارت المدونة الرسمية لجوجل إلى أن الهدف هو جعل رؤية الشاشة أسهل، والتواصل أوضح، والتحكم في الجهاز أكثر مرونة، بحيث لا تبقى «إعدادات الوصول» مجرد قائمة مخفية، بل جزءًا أساسيًا من تصميم أندرويد 16.

