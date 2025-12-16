قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد
اقتصاد

الأسهم الأوروبية تهبط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وترقب البنوك المركزية

أ ش أ

 أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الثلاثاء، على انخفاض، متراجعة عن المكاسب التي سجلتها في بداية الأسبوع، في ظل أجواء من الحذر تسود الأسواق مع ترقب تطورات، سياسية واقتصادية مهمة، وفقا لشبكة "سي ان بي سي".

وأغلق المؤشر الأوروبي العام ستوكس 600 منخفضاً بنحو 0.4%، مع تسجيل معظم القطاعات والبورصات الرئيسية خسائر. 

وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.23%، بينما انخفض فوتسي ميب الإيطالي بنسبة 0.29%، وفوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.68%. 

كما هبط مؤشر داكس الألماني 0.63%، وإيبكس 35 الإسباني 0.70%.


ولا تزال تطورات مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا محور اهتمام المستثمرين، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد كييف للتخلي عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مقابل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات مع القادة الأوروبيين أحرزت تقدماً غير مسبوق نحو وقف النزاع.

وتعرض قطاع الطيران والدفاع الأوروبي لضغوط قوية، حيث تراجع مؤشره بنسبة 1.8%. وهبط سهم ساب السويدية بنحو 4.8%، بينما سجل سهما راينميتال ورينك الألمانيان خسائر تجاوزت 4% لكل منهما.

وفي الجانب النقدي، يترقب المستثمرون أسبوعاً حافلاً بقرارات البنوك المركزية، إذ يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الأخير لهذا العام يوم الخميس، مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 2%. كما تعقد بنوك إنجلترا والسويد والنرويج اجتماعاتها، وسط ترجيحات بخفض الفائدة في بريطانيا.

وأظهرت بيانات بريطانية ارتفاع معدل البطالة إلى 5.1%، وهو أعلى مستوى منذ مطلع 2021، ما عزز التوقعات بخفض الفائدة. ومن المنتظر أن تصدر بيانات والتضخم في منطقة اليورو والمملكة المتحدة يوم الأربعاء، إضافة إلى قمة أوروبية في بروكسل لبحث تمويل أوكرانيا، بما في ذلك استخدام أصول روسية مجمدة لدعم حزمة مالية كبيرة لكييف.

