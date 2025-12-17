قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار
مدبولي: نستهدف نمو القطاعات الاقتصادية بنسبة لا تقل عن 15% خلال العام
هتـ ك عرض 5 قاصرات.. السجن 25 عاما لـ توربيني بولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد اعلان انفصالهما رسميًا.. أبرز ملامح علاقة مصطفى أبو سريع بأم أبناؤه

بعد اعلان انفصالهما رسميًا.. أبرز ملامح علاقة مصطفى أبو سريع بأم أبناؤه
بعد اعلان انفصالهما رسميًا.. أبرز ملامح علاقة مصطفى أبو سريع بأم أبناؤه
ولاء خنيزي

أعلن الفنان مصطفى أبو سريع انفصاله رسميًا عن زوجته سارة ربيع، بعد زواج دام ثماني سنوات، وذلك عبر منشور له على حسابه الرسمي في موقع «فيسبوك».

وكتب أبو سريع: «الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أم أولادي أدم ونوح بالثلاثة، وأشهد الله أنني لم أر منها سوءًا، وكانت بحق الأم المثالية لأولادي، ولم أشهد منها أي تقصير في حقي».

وأضاف: «لكن يختار الله طريقًا آخر لكل واحد منا، وستظل علاقة مودة ورحمة وتواصل بيننا من أجل أجمل ما لدينا، وهم أولادنا أدم ونوح».

واختتم منشوره بالدعاء قائلاً: «أتمنى من الله تعالى أن تدعوا لي ولنا ولأولادنا، قدر الله وما شاء فعل، وما كان عند الله سيكون. اللهم اجعل آدم ونوح من أوليائك الصالحين».

تصريحاته عن الزواج

ويُذكر أن مصطفى أبو سريع كان قد صرح بعد عام من زواجه قائلاً عن تجربته: «الزواج حلو جدًا.. وأي حاجة فيها رضا ربنا حلوة»، مؤكدًا أهمية الاستقرار والرضا الإلهي في الحياة الزوجية.

نبذة عن الفنان

مصطفى أبو سريع، مواليد 1985 في الإسكندرية، هو ممثل مصري شاب تخرج من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم المسرح. تمكن في فترة قصيرة من فرض وجوده بقوة في السينما والدراما المصرية، وبرز بشكل خاص خلال أعوام 2015 و2016 و2017.

مشواره الفني

بدأ أبو سريع مسيرته الفنية بخفة الظل والأدوار الصغيرة في الإعلانات والمسلسلات الكوميدية، مثل «راجل وست ستات» و«تامر شوقية»، قبل أن ينتقل إلى السينما حيث ظهر في أكثر من فيلم منذ عام 2015، حتى وصل إلى أول بطولاته المطلقة في فيلم «جدو نحنوح» المنتظر عرضه في يناير 2018.

حياته الشخصية والزواج

تزوج مصطفى أبو سريع في نوفمبر 2017 بحفل كبير أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة من الإعلامية سارة ربيع، وأنجب منها أطفاله أدم ونوح، وحرص دائمًا على إبراز العلاقة الإيجابية بينه وبين زوجته السابقة من أجل مصلحة أبنائه.

مصطفى أبو سريع سارة ربيع الزواج طلاق مصطفى أبو سريع مصطفى ابو سريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

العوضي

نجاح دباح كساح.. أحمد العوضي يتجاهل الهجوم عليه بهذا المنشور

نسرين طافش

نسرين طافش تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

خالد دياب

أشغال شقة جدا يحتل صدارة المشاهدة على منصة شاهد عام 2025

بالصور

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد