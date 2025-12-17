بعد اعلان انفصالهما رسميًا.. أبرز ملامح علاقة مصطفى أبو سريع بأم أبناؤه

أعلن الفنان مصطفى أبو سريع انفصاله رسميًا عن زوجته سارة ربيع، بعد زواج دام ثماني سنوات، وذلك عبر منشور له على حسابه الرسمي في موقع «فيسبوك».

وكتب أبو سريع: «الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أم أولادي أدم ونوح بالثلاثة، وأشهد الله أنني لم أر منها سوءًا، وكانت بحق الأم المثالية لأولادي، ولم أشهد منها أي تقصير في حقي».

وأضاف: «لكن يختار الله طريقًا آخر لكل واحد منا، وستظل علاقة مودة ورحمة وتواصل بيننا من أجل أجمل ما لدينا، وهم أولادنا أدم ونوح».

واختتم منشوره بالدعاء قائلاً: «أتمنى من الله تعالى أن تدعوا لي ولنا ولأولادنا، قدر الله وما شاء فعل، وما كان عند الله سيكون. اللهم اجعل آدم ونوح من أوليائك الصالحين».

تصريحاته عن الزواج

ويُذكر أن مصطفى أبو سريع كان قد صرح بعد عام من زواجه قائلاً عن تجربته: «الزواج حلو جدًا.. وأي حاجة فيها رضا ربنا حلوة»، مؤكدًا أهمية الاستقرار والرضا الإلهي في الحياة الزوجية.

نبذة عن الفنان

مصطفى أبو سريع، مواليد 1985 في الإسكندرية، هو ممثل مصري شاب تخرج من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم المسرح. تمكن في فترة قصيرة من فرض وجوده بقوة في السينما والدراما المصرية، وبرز بشكل خاص خلال أعوام 2015 و2016 و2017.

مشواره الفني

بدأ أبو سريع مسيرته الفنية بخفة الظل والأدوار الصغيرة في الإعلانات والمسلسلات الكوميدية، مثل «راجل وست ستات» و«تامر شوقية»، قبل أن ينتقل إلى السينما حيث ظهر في أكثر من فيلم منذ عام 2015، حتى وصل إلى أول بطولاته المطلقة في فيلم «جدو نحنوح» المنتظر عرضه في يناير 2018.

حياته الشخصية والزواج

تزوج مصطفى أبو سريع في نوفمبر 2017 بحفل كبير أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة من الإعلامية سارة ربيع، وأنجب منها أطفاله أدم ونوح، وحرص دائمًا على إبراز العلاقة الإيجابية بينه وبين زوجته السابقة من أجل مصلحة أبنائه.