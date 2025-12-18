أستاذ علوم سياسية: إعادة انتخابات النواب يعطي ثقة للناخبين بأن صوتهم يحدث فارقا

علق الدكتور كريم سيد عبد الرازق أستاذ العلوم السياسية، تفاصيل سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب.



وقال كريم سيد عبد الرازق في حواره على قناة " المحور"، :" المجتمع المصري عاش حالة الانتخابات البرلمانية وهناك حالة زخم كبيرة تجاه الانتخابات ".

وتابع كريم عبد الرازق:" إعادة الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية يعطي ثقة للناخبين بان صوتهم سوف يحدث فارقا ".



واكمل كريم عبد الرازق :" الدولة المصرية لا تتدخل في العملية الانتخابية ولا تنحاز لاي طرف لكنها تضمن أن تتم العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية ".

ولفت كريم عبد الرازق :" أداء الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العلمية الانتخابية جيد ".