القاهرة التكنولوجية: حصاد متميز للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2025

حققت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية إنجازات كبيرة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025، معززة موقعها كجامعة تكنولوجية رائدة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، تحت رعاية الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

أولا: الإنجازات والأنشطة الطلابية

• المركز الأول في مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة" لعام 2025.

• المركز الثاني في تطبيقات الموبايل بتحدي إفريقيا التكنولوجي (ATC).

• المركز الثاني في بطولة الجمهورية للألعاب الفردية للتنس والبادِل.

• المركز الثاني في "صناعة المبادرات المجتمعية" على مستوى الجمهورية.

• الفوز بالمركز الثاني بمشروع Biogas في مسابقة "انطلاقة3"، مع حصول المشروع على دعم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT).

• المركز الثالث في بطولة الديدليفت للجامعات والمعاهد المصرية.

• تكريم طلاب الجامعة من شركة AVIC Innovation Holding Limited (AVIC INNO).

• حصول خريجي وطلاب برنامج البترول على مراكز متقدمة في التدريب بشركة الحفر المصرية.

• التألق في مسابقة "العباقرة جامعات" للعام الثالث على التوالي.

• التدريب الأول من مبادرة "ابدأ بنفسك… ابدأ بالتغيير" لتنمية المهارات الحياتية لدى الطلاب.

• الفوز بمراكز متقدمة في ملتقى G-FORCE للأنشطة الطلابية، منها الغناء الفردي، العزف الفردي، الإنشاد الديني، وتنس الطاولة للطالبات.

• التميز في بطولة الملاكمة لجامعات القطاع الخامس.



ثانيا: الفعاليات التي نظمتها الجامعة

• ندوة تعريفية بالتعاون مع شركة Huawei Egypt: تمثل الانطلاقة الرسمية لأكاديمية هواوي داخل الجامعة، بهدف تأهيل الطلاب للمشاركة في المسابقات الدولية والكورسات التدريبية المتخصصة، مع توفير فرص الحصول على شهادات دولية معتمدة.

• ندوة توعوية حول الانتخابات البرلمانية: تناولت أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات، وتوضيح تكوين مجلس النواب، والتحديثات التشريعية الحديثة.

• يوم صحي بالتعاون مع معامل البرج: شمل خصومات على التحاليل الطبية والأشعة، وفحوصات مجانية لأكثر من 50 تحليلًا طبيًا، بالإضافة إلى استشارات صحية وأنشطة توعوية للحفاظ على نمط حياة صحي.

• كورسات تدريبية لطلاب برنامج البترول بالتعاون مع مؤسسة صُناع الحياة: لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم العملية والشخصية في قطاع البترول والطاقة.

• ندوة حول ريادة الأعمال التكنولوجية وإدارة دورة حياة الشركات الناشئة: لتعريف الطلاب بأساليب تحويل الأفكار التكنولوجية إلى مشروعات ريادية ناجحة.

• البرنامج التدريبي المكثف لخريجي برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية: لتطوير المهارات العملية في تصميم وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية الحديثة.

• ندوة "Succeed" لنادي ريادة الأعمال: لدعم الفكر الريادي وتنمية القدرات العملية للطلاب.

• برنامج معسكر الابتكار الاجتماعي: لتدريب الطلاب على وضع حلول ابتكارية للتحديات المجتمعية.

• ورش عمل ومحاضرات تطبيقية لنادي طلاب ميكروسوفت: في مجالات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، تطوير الويب، وتنمية مهارات الـSoft Skills.

ثالثا: الفعاليات التي شاركت بها الجامعة

• منتدى الابتكار والاستثمار العربي للجامعات التكنولوجية لتعزيز التعاون العربي في الابتكار وريادة الأعمال.

• حفل افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية في العاصمة الإدارية.

• اللقاء القومي بمعهد إعداد القادة بحلوان بعنوان "تجديد الخطاب الديني وبناء وعي الشباب لتحقيق الأمن الفكري".

• فعاليات التوعية حول الإدمانات الخفية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

• زيارة الطلاب لمعرض Egypt Energy 2025 للاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة.

• المشاركة في بطولة الصداقة للألعاب الجماعية على ملاعب الأسمرات.

• حضور الندوة الفكرية "صحح مفاهيمك" بحضور وزيري التعليم العالي والأوقاف.

• المشاركة في مبادرة "الفتاة خط أحمر" لمكافحة التحرش.

• زيارة علمية للإدارة العامة للحماية المدنية لتعريف الطلاب بمبادئ إدارة الأزمات والسلامة المهنية.

• المشاركة في منتدى Cairo ICT 2025 والمعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• زيارة المتحف الحربي بالقاهرة للاطلاع على انتصارات الجيش المصري.

• المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025".

• حضور مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي LCOY Egypt 2025.

• فعاليات مبادرة "كن مستعدًا" التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

• المشاركة في الملتقى الثاني للأنشطة الطلابية بجامعة الجلالة تحت إشراف معهد إعداد القادة.

• حضور فعاليات مؤتمر ومعرض IRC EXPO 2025 تحت رعاية رئيس الجمهورية.

• المشاركة في التدريب الأول حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بكلية الدفاع الوطني.

رابعا: التدريب والزيارات الميدانية بالتعاون مع الجهات المختلفة

• تدريب ميداني في شركة خالدة للبترول لتعريف الطلاب بأساليب الإنتاج والمعالجة في قطاع البترول.

• تدريب طلاب برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس في ورش المقاولون العرب ومركز الأبيض لصيانة سيارات فيات وألفا روميو، لتطوير مهاراتهم التقنية والفنية.

واختتمت الجامعة هذا الفصل الدراسي الأول بتحقيق إنجازات غير مسبوقة، إذ نظمت 10 فعاليات داخلية، وشاركت في 20 حدثًا خارجيًا، وحصل طلابها على 11 جائزة وتكريمًا على المستويين المحلي والوطني، مؤكدة استمرارها في دعم الأنشطة الطلابية وتوفير المزيد من الفرص التعليمية والتدريبية خلال الفصول القادمة، بما يعكس مكانتها كواحدة من الجامعات التكنولوجية الرائدة في مصر.

وقد أكد الدكتور طارق عبدالملاك رئيس الجامعة، أن الأنشطة الطلابية تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الجامعة، حيث تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتعزيز قدراته الفكرية والابتكارية والاجتماعية.

وأضاف: "نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، مع رعاية كافة المبادرات التي تنمي مهارات الطلاب، وتؤهلهم للمنافسة في مختلف المجالات محليًا ودوليًا. إن إنجازات الطلاب خلال هذا الفصل تعكس التزام الجامعة بتطوير منظومة تعليمية مبتكرة، تواكب متطلبات العصر، وتفتح أمامهم آفاقًا واسعة نحو مستقبل مشرق."

وأوضح الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن الجامعة تعمل وفق خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين الطلاب من اكتساب المهارات القيادية، وتعزيز التفكير الإبداعي، وتنمية روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية.