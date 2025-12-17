محافظ الوادي الجديد: متابعة تنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق بالمراكز لتعزيز السيولة المرورية

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار المتابعة الميدانية لأعمال رصف وتطوير الطرق بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الداخلية والمحاور الحيوية، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، وتحسين المظهر الحضاري.

وأوضح المهندس أحمد عبدالرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أن الأعمال الجارية تشمل الانتهاء من رصف حي البري (المرحلة الثانية) واستكمال عدد من أحياء البلد القديمة ببلاط الإنترلوك بمركز الخارجة بإجمالي نحو 40 ألف متر مسطح، بالتوازي مع تنفيذ طبقات الأساس لتوسعات بعدد من الشوارع الحيوية، وأعمال الرفع المساحي تمهيدًا للرصف، فضلًا عن الإعداد لتطوير شوارع ومناطق مركزية بمدينة باريس، واستكمال مراحل الرصف بطريق الشيخ والي ومدخل قرية أسمنت بمركز الداخلة، إلى جانب التعاقد على تنفيذ رصف ببلاط الإنترلوك بإجمالي نحو 30 ألف متر مسطح بالمركز، مع التجهيز لاستكمال أعمال رصف طريق بلاط / أولاد عبدالله، والتنسيق لنقل معدات الرصف إلى مركز الفرافرة ضمن خطة العمل خلال الشهر الجاري.



وتأتي هذه الجهود في إطار توجه محافظة الوادي الجديد لتطوير منظومة الطرق الداخلية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات داخل المدن والقرى، إلى جانب دعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية.

وتستهدف خطة الرصف والتطوير تحسين المظهر الحضاري، وتقليل معدلات الحوادث، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويواكب خطط الدولة للتنمية المستدامة بالمحافظة.