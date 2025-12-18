قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار أسوان.. نجاح عمليات جراحية وتسليم صكوك الإطعام ومعرض للغة العربية وتكريم41 حافظة للقرآن

جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق : 17/12/2025 أحداث متنوعة .

تتواصل سلسلة النجاحات للعمليات الجراحية التى يتم إجراؤها داخل المستشفيات المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

وفى هذا الإطار ثمن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نجاح الفرق الطبية بمستشفى دراو المركزى بإشراف الدكتور محمد أبو الوفا مدير المستشفى فى إجراء جراحة عمود فقرى لمريض يبلغ من العمر 65 سنة وذلك بواسطة الدكتور محمد عبد السميع مدرس وإستشارى جراحة المخ والأعصاب ، والعمود الفقرى ، والفريق المعاون له من أطباء المستشفى .

محافظ أسوان يشيد بنجاح جراحة دقيقة للعمود الفقرى بمستشفى دراو المركزي ضمن منظومة التأمين الصحى

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تسليم مديرية الأوقاف دفعة جديدة من لحوم مشروع "صكوك الإطعام" بإجمالى 2 طن لحوم الواردة من وزارة الأوقاف .

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بالتنسيق بين مديرية الأوقاف بقيادة الدكتور محمد حازم مع مديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف لتوزيع هذه الكميات من اللحوم على نحو ألفين أسرة من الفئات المستحقة من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف المراكز والمدن وفق القوائم المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

محافظ أسوان يتابع تسليم الأوقاف لدفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بافتتاح معرض اليوم العالمى للغة العربية، الذى تم تنظيمه بمكتبة مصر العامة بالتعاون مع مدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربى.

يأتى ذلك فى إطار الدور الريادى الذى تقوم به محافظة أسوان لدعم الحركة الثقافية والفنية، وتعزيز الهوية العربية وترسيخ قيمة اللغة العربية بإعتبارها أحد ركائز الوعى الوطنى .

افتتاح معرض اليوم العالمى للغة العربية بمكتبة مصر العامة بأسوان

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء رماح السيد لحضور فعاليات الحفل السنوى لتخرج الدفعة الـ 29 من خاتمات القرآن الكريم وذلك بإجمال 41 سيدة ليصل إجمالى اللاتى تخرجن بحلقات الشيخ شعيب 619 خاتمة .

حيث قدم محافظ أسوان فى كلمته التى ألقاها السكرتير العام المساعد التهنئة لخاتمات القرآن ، وأن تكريمهن يؤكد على أن مصر هى مهد السماحة والإعتدال بين الأديان، وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة .

تكريم 41 سيدة من حافظات القرآن بأسوان..صور

