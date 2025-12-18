خالد الغندور: الزمالك يواصل تدريباته على الكلية الحربية حتى إشعار آخر

كشف الإعلامي خالد الغندور: عن استمر دار تدريبات الزمالك على الكلية الحربية حتى إشعار أخر .

تدريبات الزمالك

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:“جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك تحفظ على فكرة عودة تدريبات الفريق مرة أخرى لمقر النادي ويرى من الأفضل الاستمرار في الكلية الحربية حفاظا على سرية التدريبات”.

وتابع:“إدارة الزمالك ترغب في عودة الفريق مرة أخرى لمقر النادي لتوفير النفقات، لذلك الفريق مستمر في الكلية الحربية حتى إشعار أخر أو حتى الاتفاق على العودة بشكل نهائي لملعب النادي من عدمه”.

ايقاف الزمالك

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إيقاف قيد نادي الزمالك 3 فترات أخرى.

ولم يتم الكشف من الاتحاد الدولي عن أي تفاصيل خاصة بإيقاف القيد.

وكان نادي الزمالك لديه 6 قضايا في الاتحاد الدولي وبذلك ترتفع قضايا الزمالك إلى 7 قضايا.

يُذكر أن الزمالك يعاني من أزمة مادية كبيرة مما أدى إلى وجود أزمات خاصة بالمستحقات الخاصة باللاعبين والمدربين السابقين.