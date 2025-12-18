أسهم Oracle تخسر 30 مليار دولار في يوم واحد.. الذهب يرتفع والفضة تتجاوز 66 دولارًا

تراجع سهم شركة Oracle بنسبة 5% في جلسة ليغلق عند أدنى مستوياته في 6 أشهر، وتفقد الشركة نحو 30 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد تقرير أفاد بأن شركة Blue Owl، أكبر شريك لشركة Oracle في مجال مراكز البيانات، لن تدعم صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لإنشاء مركز البيانات الجديد.

وارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,334.01 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:56 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (18:56 بتوقيت غرينتش)، بعد أن صعد بأكثر من 1% في وقت سابق من اليوم.

وسجّلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة ارتفاعًا بـ1% عند التسوية لتصل إلي 4,373.9 دولار.

وقفزت أسعار الفضة متجاوزة مستوى 66 دولارًا للمرة الأولى الأربعاء 17 ديسمبر، في حين ارتفع الذهب مع صدور بيانات عمل أمريكية ضعيفة أعادت إحياء التوقعات بخفض معدلات الفائدة، ما زاد الضغوط على الدولار وعزّز الطلب على المعادن النفيسة.

كانت هذه أبرز المتابعات الليلية التي نشرها موقع CNBC عربية مساء الأربعاء وفي الساعات الأولى من صباح الخميس.