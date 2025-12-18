قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ممثل الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث: الشراكات والإعلام ركيزتان لنجاح الإنذار المبكر عربيًا
ذكرى رحيل «ميكي ماووس» رائد الصحافة الساخرة والفن في مصر
أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 | فيديو
أسعار الدولار والعُملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس.. فيديو
في ذكرى رحيل جمال إسماعيل.. عندما يتحدث الأداء بصوت الصدق
أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟
رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسهم Oracle تخسر 30 مليار دولار في يوم واحد.. الذهب يرتفع والفضة تتجاوز 66 دولارًا

وكالات

تراجع سهم شركة Oracle بنسبة 5% في جلسة  ليغلق عند أدنى مستوياته في 6 أشهر، وتفقد الشركة نحو 30 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد تقرير أفاد بأن شركة Blue Owl، أكبر شريك لشركة Oracle في مجال مراكز البيانات، لن تدعم صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لإنشاء مركز البيانات الجديد.

وارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,334.01 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:56 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (18:56 بتوقيت غرينتش)، بعد أن صعد بأكثر من 1% في وقت سابق من اليوم.

وسجّلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة ارتفاعًا بـ1% عند التسوية لتصل إلي 4,373.9 دولار.

وقفزت أسعار الفضة متجاوزة مستوى 66 دولارًا للمرة الأولى الأربعاء 17 ديسمبر، في حين ارتفع الذهب مع صدور بيانات عمل أمريكية ضعيفة أعادت إحياء التوقعات بخفض معدلات الفائدة، ما زاد الضغوط على الدولار وعزّز الطلب على المعادن النفيسة.

كانت هذه أبرز المتابعات الليلية التي نشرها موقع CNBC عربية مساء  الأربعاء وفي الساعات الأولى من صباح الخميس.

أسهم سعر اليوم Oracle

